26 Ağustos öncesi CHP ile İYİ Parti arasında pazarlıkta son kozlar! İpler kopma noktasında! Meral Akşener ile Kemal Kılıçdaroğlu...
Yerel seçimlere doğru geri sayım sürerken, CHP-İYİ Parti arasında pazarlıkta son kozlar oynanıyor. Gözler 26 Ağustos'ta Meral Akşener'in yapacağı açıklamaya dönerken; iki taraftan da karşılıklı hamleler geliyor. CHP içerisinde partililer Ankara'da Mansur Yavaş yerine Levent Gök isminin aday gösterilmesi için Kemal Kılıçdaroğlu'na baskıya başlarken; ipleri koparan isim olmak istemeyen Kılıçdaroğlu ise pazarlığa başladı. Kılıçdaroğlu'nun İzmir ve Beypazarı gibi yerleri isteyen İYİ Parti'ye alternatif bölgeler sunma hazırlığında olduğu belirtilirken; Akşener'in ise istediğini alamaması durumunda 26 Ağustos'ta köprüleri tamamen atabileceği öğrenildi. CHP-İYİ Parti kanadında yaşananların yanı sıra, 2019'daki seçimlerde bu ittifakı destekleyen HDP ile de Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde olduğu gibi yeniden pazarlık masasına oturulacağı kulislere yansıdı.
Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin ardından hezimete uğrayan koalisyon masası, yerel seçimler öncesi darmadağın oldu. Yaklaşık yüzde 1,5'luk oyla CHP'den toplamda 38 milletvekili koparan masanın küçük ortakları, seçim sonrası CHP'ye yüklenmiş ve başarısızlığın faturasını CHP ile yapılan ittifaka ve Kemal Kılıçdaroğlu'na bağlamıştı.
Masanın büyük ortağı İYİ Parti'de ise Genel Başkan Meral Akşener seçim sonrası çok sert açıklamalar yaparak, kuruluş sürecinde CHP'den istediği 15 milletvekilini "Hayatımın en büyük pişmanlığı" olarak nitelendirerek tüm köprüleri atmıştı.
CHP'DEN "LEVENT GÖK" RESTİ
Muhalefet cephesinde bu gelişmeler yaşanırken, İYİ Parti kanadı Meral Akşener'in 26 Ağustos'ta bir açıklama yapacağını duyurmuştu. Gözler Meral Akşener'in yapacağı açıklamalara çevrilirken, konuşmada CHP ile ortaklığın bitirilmesi ve yerel seçimlere tek başına girilmesi gibi konuların da yer alabileceği kulislerde iddia olarak yer aldı.
*Levent Gök
CHP'de ise Meral Akşener'in açıklamalarından öne hareketlilik başladı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yeniden İstanbul'a aday olacağını açıklamasının ardından gözler Ankara'ya çevrildi. Mansur Yavaş'ın yeniden aday olması beklenirken, flaş bir gelişme yaşandı. CHP kulislerinde önceki dönem milletvekili olan Levent Gök'ün Ankara için aday gösterilebileceği konuşulmaya başlandı. Kılıçdaroğlu'nun "Mansur Bey yeniden aday olmalı" fikrine rağmen, partide seçimlerin ardından başlayan 'değişim' sürecini örnek gösteren partililerin "CHP kendi çıkardığı isimlere dönmeli" fikrinde birleşitiği öğrenildi.
"CHP KENDİ ADAYINI ÇIKARMALI"
Yerel seçimlerde adayların bu kapsamda belirlenmesi gerektiğini söyleyen partililer, Ankara için de aynı durumun geçerli olduğunu söyledi. Kulislerden gelen bilgilere göre CHP'li bir kesimin, "Meral Hanım 26'sında açıklama yapacak, ondan sonra Mansur Bey'in tavrı nasıl olacak? O zamana kadar sayın Gök'ün adı da adaylık için geçen isimler arasında..." fikrinde birleştiği belirtildi.
Ayrıca koalisyonun küçük ortaklarından DEVA Partisi lideri Ali Babacan'ın "CHP'nin kendi başına seçim kazanması mümkün mü ya?" şeklindeki çıkışına da yanıt verilmesi gerektiğini belirten partililer "Biz kendi geleneğimizden bir aday göstermediğimiz zaman karşılaştığımız açıklamalar bunlar oluyor. Neden CHP kendi başına kazanamasın ki? Bu gibi açıklamalar olmaması için Ankara'da kendimizden bir aday gösterebiliriz. Sağ değil, CHP'li bir adayımız olsun." şeklinde bir çıkış yaptı.
PAZARLIKTA SON KOZLAR
Parti içerisinde "koltuk savaşı"na girişen Kemal Kılıçdaroğlu ise ittifakı yeniden kurarak koltuk kavgasında da ön plana geçmek için yerel seçimler öncesi pazarlıkta son kozlarını oynamaya başladı. İYİ Parti ile ipleri koparan isim olmamak isteyen Kılıçdaroğlu, yeni bir plan üzerinde çalışmaya başladı. İYİ Parti cephesinde yerel seçimlerde İzmir'in isteneceği iddiaları üzerine harekete geçen Kılıçdaroğlu, bu konuda kapıları kapatırken; İYİ Parti'ye İzmir, İstanbul ve Trakya'da birer ilçe verilebileceği CHP kulislerine yansıdı.
İPLER KOPMA NOKTASINDA
İYİ Parti'nin ise özellikle İzmir ve Ankara'da Beypazarı konularında kararlı olduğu ve bu yerleri alamazsa CHP ile köprüleri tamamen atabileceği öğrenildi. Meral Akşener'in 26 Ağustos'ta yapacağı konuşma öncesi pazarlık savaşı kızışırken, Akşener'in istediğini elde edememesi durumunda son dönemde kurmayları üzerinden verdiği "müstakil seçim" mesajını bu kez de kendisinin açık şekilde ifade edeceği belirtildi.
HDP'YE NE VADEDİLDİ?
Öte yandan 2019'daki seçimlerde özellikle CHP'nin İstanbul ve Ankara'yı kazanması konusunda büyük rol oynayan HDP ile de tıpkı Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde olduğu gibi pazarlık masasına oturulma hazırlığı yapıldığı kulislere yansıdı. HDP'ye de İYİ Parti'de olduğu gibi bazı bölgelerin teklif edilebileceği öğrenildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- AÖF öğrencisi vergisiz telefon alabilir mi 2023? 2 yıllık ön lisans okuyanlar ÖTV'siz cep telefonu alacak mı?
- Hangi marka telefon ve bilgisayarlar Türkiye'de üretiliyor? Üniversiteli öğrencilere ÖTV'siz vergisiz telefon fiyatları ve modelleri neler?
- Emekliye %33.13 kök zam çizelgesi oluştu! Hesap değişti, yeni zamlı tablo netleşti! 7.500 TL alana enflasyon farkı, intibak, ek artış...
- EYT'yi kaçırana yeni emeklilik çemberi açıldı! 3600 - 4500 prim gün tablosu eklendi! Kadın - Erkek 3600 günden emeklilik...
- Emekliye müjde Ağustos sonunda geldi! Yeni hesaplama gün yüzüne çıktı! %33.13 zamla SSK - BAĞKUR'a en düşük 9.984 TL maaş! 7.500, 8.450, 9.100 TL maaş alanlar...
- Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine toplantısının gündem maddeleri neler?
- 2023 İOKBS (bursluluk sınavı) yerleri açıklandı mı? MEB İOKBS 1.2.3.4.5.6.7. sınıf sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
- YKS ek tercih kılavuzu ne zaman açıklanacak 2023? ÖSYM boş kontenjanlar açıklandı mı, belli oldu mu?
- O detay keşfedildi! Ne kadar yaşayacağınızı ayak numaranızdan tahmin ediliyor! 37, 38, 39, 40, 42 numara ise...
- Emeklilere son dakika müjdesi geldi! SGK-SSK ve Bağ-Kur'luya maaşa ek ödenecek! Miktar tek tek açıklandı! 7.500, 8.000, 8.750 TL maaş alanlar...
- 2. torba yasada detaylar şekillendi! Emeklilikte 2 yenilik geliyor! Bağkur tescil affı, staj ve çıraklık, Taşerona kadro...
- Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak 2023? Üniversite kayıtları için gerekli belgeler neler?