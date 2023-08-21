26 Ağustos öncesi CHP ile İYİ Parti arasında pazarlıkta son kozlar! İpler kopma noktasında! Meral Akşener ile Kemal Kılıçdaroğlu...

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin ardından hezimete uğrayan koalisyon masası, yerel seçimler öncesi darmadağın oldu. Yaklaşık yüzde 1,5'luk oyla CHP'den toplamda 38 milletvekili koparan masanın küçük ortakları, seçim sonrası CHP'ye yüklenmiş ve başarısızlığın faturasını CHP ile yapılan ittifaka ve Kemal Kılıçdaroğlu'na bağlamıştı.

Masanın büyük ortağı İYİ Parti'de ise Genel Başkan Meral Akşener seçim sonrası çok sert açıklamalar yaparak, kuruluş sürecinde CHP'den istediği 15 milletvekilini "Hayatımın en büyük pişmanlığı" olarak nitelendirerek tüm köprüleri atmıştı.