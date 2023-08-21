ABD Minsk Büyükelçiliği'nden vatandaşlarına kritik çağrı: Belarus’taki ABD vatandaşları ülkeyi derhal terk etmeli
ABD, Belarus'ta yaşayan vatandaşlarından en kısa sürede ülkeyi terk etmelerini isteyerek Belarus, Rusya ve Ukrayna'ya seyahat uyarısında bulundu. ABD Minsk Büyükelçiliğinden yapılan açıklamaya göre, Belarus'taki ABD vatandaşlarının Litvanya ve Letonya ile olan kalan sınır kapıları üzerinden veya uçakla ülkeden ayrılmaları gerektiği vurgulandı.
ABD'nin Minsk Büyükelçiliği, Litvanya'nın Belarus'la bazı sınır kapılarını kapattığını bildirerek, "Polonya, Litvanya ve Letonya hükümetleri, Belarus'la daha fazla sınır kapısının kapatılmasının mümkün olduğunu belirttiler. Belarus'taki ABD vatandaşları ülkeyi derhal terk etmeli." açıklamasında bulundu.
ABD'nin Minsk Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Litvanya'nın Belarus'la bazı sınır kapılarını kapatma kararı aldığı anımsatıldı.
Belarus'a komşu başka Avrupa ülkelerinin de benzer kararlar alabileceğine işaret edilen açıklamada, "Polonya, Litvanya ve Letonya hükümetleri, Belarus'la daha fazla sınır kapısının kapatılmasının mümkün olduğunu belirttiler. Belarus'taki ABD vatandaşları ülkeyi derhal terk etmeli." ifadelerine yer verildi.
ABD vatandaşlarına Belarus'a seyahat gerçekleştirmemeleri uyarısında da bulunulan açıklamada, ABD'nin Minsk Büyükelçiliğinin ülkedeki ABD vatandaşlarına sağlayabileceği yardımın da sınırlı düzeyde olduğuna işaret edildi.
Açıklamada, ABD vatandaşlarına Rusya ve Ukrayna'ya yönelik seyahat gerçekleştirilmemesi uyarısı da yer aldı.
ABD, BELARUS YÖNETİMİNE YÖNELİK YAPTIRIMLARINI GENİŞLETMİŞTİ
ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisince (OFAC) uygulanan yaptırımların, Belarus makamlarının Ağustos 2020 cumhurbaşkanlığı seçimlerini tahrif etmesinin ve temel özgürlükler talep eden Belarus protesto hareketini sert bir şekilde bastırmasının üçüncü yıldönümünde genişletildiği bildirildi.
Açıklamada, 8 kişi ve 5 kuruluşun yaptırım listesine eklendiği belirtilerek bir uçağın da "bloke edilmiş varlık" olarak tanımlandığı kaydedildi.
OFAC'ın bu eyleminin Belarus yönetiminin devam eden sivil toplum baskısına, Rusya'nın Ukrayna'daki haksız savaşına suç ortaklığına ve Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun zenginleşmesine dahil olan birkaç kuruluşu hedef aldığı vurgulandı.
Açıklamada, yaptırımların ayrıca ABD'nin müttefiklerinin Belarus'un halkına uzun süreli boyun eğdirmesinin ve Rusya'nın Ukrayna'yla savaşına verdiği sürekli desteğin küresel bir endişe olmaya devam ettiğine dair ortak görüşünü de yansıttığı vurgulandı.
OFAC'ın bugün hedeflediği kişi ve kuruluşlar arasında 3 kamu iktisadi teşebbüsü (KİT), KİT'lerden birinin yöneticisi ve yan kuruluşu, 1 Belarus devlet kurumu ve kurumun 4 çalışanı ile yaptırımlardan kaçınmayı kolaylaştıran 3 kişinin yer aldığı belirtildi.
Açıklamada ifadelerine yer verilen ABD Hazine Bakanlığı Terörizm ve Mali İstihbarattan Sorumlu Müsteşarı Brian Nelson, ortak ve müttefikleriyle uyumlu olarak, Belarus yönetimi kendi vatandaşlarına yönelik kötü muamelesinin bedelini ödemesini ve Rusya'nın saldırganlığına yanıt olarak alınan önlemlerin Belarus üzerinden atlatılmamasını sağlamaya devam edeceklerini vurguladı.
Öte yandan, OFAC'ın, fentanil ve diğer ölümcül uyuşturucuların yasa dışı kaçakçılığına karışan 3 Sinaloa Karteli üyesine de yaptırım uyguladığı bildirildi.
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