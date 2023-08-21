CHP'li Mahmut Tanal "değişim" diyenleri topa tuttu: 7 dönemdir oradasın zaten ne fark ediyor?

MAHMUT TANAL "DEĞİŞİM" DİYENLERE SALLADI: 'SİZ KALKIN BEN OTURAYIM' DEĞİŞİM BU MU?

Kemal Kılıçdaraoğlu'na yakınlığıyla bilinen CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal Ümraniye İlçe Kongresi'nde yaptığı açıklamada "Değişim" isteyenlere salladı.

Tanal, "Değişim, neyin değişimi? 'Siz kalkın ben oturayım' değişim bu mu? Şu an CHP içerisinde olan bu." diyerek parti içinde Kılıçdaroğlu'nu hedef alanları eleştirdi.

"7 DÖNEMDİR ORADA OTURUYORUM NE FARK EDİYOR"

"Değişim" diyenlerin de yıllardır partide görevli olduğuna dikkat çeken Tanal "Ben geleyim ama ben de 7 dönemdir orada oturuyorum zaten, ne fark ediyor? Koltuk kavgası var." dedi.