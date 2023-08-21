Marmaris’te korkutan deprem! Az önce deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde meydana geldi? AFAD son dakika 21 Ağustos

Muğla'nın Marmaris ilçesinde meydana gelen son dakika deprem meydana geldi. 4.1 büyüklüğündeki sarsıntının çevre illerden de hissedildiği bildirildi. Depremin yaşandığı bölgede ve çevre illerdeki vatandaşlar, sarsıntının etkilerini ve olası olumsuzlukları öğrenmek için haberleri takip ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise son dakika depremler listesini paylaşarak kamuoyunu bilgilendirdi.