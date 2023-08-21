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Marmaris'te korkutan deprem! Az önce deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde meydana geldi? AFAD son dakika 21 Ağustos

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.08.2023 Güncelleme Tarihi: 21.08.2023
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Marmaris’te korkutan deprem! Az önce deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde meydana geldi? AFAD son dakika 21 Ağustos

Son dakika haberleri... Muğla Marmaris'te deprem meydana geldi. 4.1 büyüklüğünde açıklanan deprem çevre illerden de hissedildi. Sarsıntıyı hisseden vatandaşlar konuya ilişkin herhangi bir olumsuzluk yaşanıp yaşanmadığını öğrenmeye çalışıyor. AFAD son dakika son depremler listesini paylaştı. İşte detayları...

Muğla'nın Marmaris ilçesinde meydana gelen son dakika deprem meydana geldi. 4.1 büyüklüğündeki sarsıntının çevre illerden de hissedildiği bildirildi. Depremin yaşandığı bölgede ve çevre illerdeki vatandaşlar, sarsıntının etkilerini ve olası olumsuzlukları öğrenmek için haberleri takip ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise son dakika depremler listesini paylaşarak kamuoyunu bilgilendirdi.

Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Marmaris (Muğla)
Tarih:2023-08-21
Saat:18:45:57 TSİ
Enlem:36.759 N
Boylam:28.134 E
Derinlik:61.85 km

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ 21 AĞUSTOS

21-08-2023 15:45:57 36.759 28.134 61.85 MW 4.1 Marmaris (Muğla) 599936
21-08-2023 14:57:38 38.293 37.359 7 ML 1.3 Elbistan (Kahramanmaraş) 599935
21-08-2023 14:39:01 39.757 30.172 7 ML 1.2 İnönü (Eskişehir) 599934
21-08-2023 14:24:22 37.948 29.467 10.02 ML 1.2 Çal (Denizli) 599933
21-08-2023 14:23:15 38.134 37.968 5.8 ML 0.9 Doğanşehir (Malatya) 599932
21-08-2023 13:54:32 37.986 36.347 5.17 MW 4.1 Göksun (Kahramanmaraş) 599930
21-08-2023 13:24:10 39.02 32.806 7.08 ML 1.7 Kulu (Konya) 599931
21-08-2023 12:50:07 36.955 31.067 7.08 ML 1.5 Serik (Antalya) 599929
21-08-2023 12:32:03 38.074 37.888 4.55 ML 1.5 Doğanşehir (Malatya) 599927

21-08-2023 12:30:27 38.08 38.474 9.7 ML 1.7 Sincik (Adıyaman) 599928
21-08-2023 15:45:57 36.759 28.134 61.85 MW 4.1 Marmaris (Muğla) 599936
21-08-2023 14:57:38 38.293 37.359 7 ML 1.3 Elbistan (Kahramanmaraş) 599935
21-08-2023 14:39:01 39.757 30.172 7 ML 1.2 İnönü (Eskişehir) 599934
21-08-2023 14:24:22 37.948 29.467 10.02 ML 1.2 Çal (Denizli) 599933

21-08-2023 14:23:15 38.134 37.968 5.8 ML 0.9 Doğanşehir (Malatya) 599932
21-08-2023 13:54:32 37.986 36.347 5.17 MW 4.1 Göksun (Kahramanmaraş) 599930
21-08-2023 13:24:10 39.02 32.806 7.08 ML 1.7 Kulu (Konya) 599931
21-08-2023 12:50:07 36.955 31.067 7.08 ML 1.5 Serik (Antalya) 599929
21-08-2023 12:32:03 38.074 37.888 4.55 ML 1.5 Doğanşehir (Malatya) 599927
21-08-2023 12:30:27 38.08 38.474 9.7 ML 1.7 Sincik (Adıyaman) 599928

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