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AK Parti'nin İstanbul ve Ankara adayları kim? Başkan Erdoğan'dan dikkat çeken sözler

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.08.2023 Güncelleme Tarihi: 21.08.2023
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AK Parti’nin İstanbul ve Ankara adayları kim? Başkan Erdoğan’dan dikkat çeken sözler

Macaristan'da diplomasi trafiği yürüten Başkan Erdoğan yurda dönüşte, gündeme ilişkin öne çıkan gelişmeler hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan 2024 yılında yapılacak yerel seçimler için AK Parti'nin İstanbul ve Ankara adayları hakkında "Daha 7-8 ay var. Bu kadar aceleci olursak yanlış olur. İstanbul ve Ankara bunların eline bırakılmaz. İstanbul ve Ankara bunların eline kaldı, hali gördünüz. Şu sıkıntıları aşacak bir kadroyla 31 Mart’a hazırlanıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Macaristan ziyareti dönüşünde gazetecilerle gerçekleştirdiği söyleşi:

SORU: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptınız, büyük başarılara imza atmıştınız. Sizden sonra gelen AK Partili belediye başkanları da hizmette yarış yaptılar. Ancak son 4 yılda hizmet anlamında bir düşüş, verilen sözlerin yerine getirilmediğini görüyoruz. İstanbul ve Ankara belediye başkan adayları belli oldu mu, öğrenebilir miyiz?

Daha 7-8 ay var. Bu kadar aceleci olursak yanlış olur. İstişare bizim en büyük silahımız. İstişaremizi kimlerle yapacağız? Teşkilatımızın tüm yetkili birimleriyle yapacağız.

Ana kademe, kadın kolları, gençlik kolları hepsiyle istişarelerimizi yapacağız. Önümüze onlar alternatif olarak hangi arkadaşlarımızı çıkarırlarsa, onların içerisinden birinci derecede İstanbul ve Ankara olmak üzere adımlarımızı atacağız.

İSTANBUL VE ANKARA BUNLARIN ELİNE BIRAKILAMZ

Çünkü İstanbul ve Ankara bunların eline bırakılmaz. İstanbul ve Ankara bunların eline kaldı, hali gördünüz. Dün bir gazetede İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin karşısındaki çöp yığınlarını gösterdiler. Yakışır mı bu? Şimdi ben göreve geldiğimde üç şeyi konuşuyorduk, çöp, çukur, çamur. Şimdi aynı durumu İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de yaşıyoruz. Nerede bir CHP belediyesi varsa bunları yaşıyoruz. Benim halkım buna layık değil. Nasıl biz o çöp dağlarını ortadan kaldırdıysak, nasıl susuzluğu giderdiysek, o çukurlardan İstanbul'umuzu nasıl kurtardıysak inşallah şimdi de şu sıkıntıları aşacak bir kadroyla 31 Mart'a hazırlanıyoruz.

22 yıldır Türkiye'de marka olmuş bir belediyecilik anlayışımız var. AK Parti belediyecilik anlayışını, AK kadroları tüm seçim bölgelerinde vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Bugüne kadar olduğu gibi 2024 yerel seçimlerinde de AK Parti'yi en iyi şekilde temsil edecek, vatanına hizmet etmeyi aşk bilen adaylarla milletimizin karşısına çıkacağız. Her bir seçim bölgesi için ayrı ayrı çalışıyoruz. Uzun yıllar çöp, çamur ve çukur siyasetine maruz kalmış CHP'lilerin elindeki belediyeler için de kapsamlı çalışmalar yürütüyoruz.

İstanbul ve Ankara belediye başkan adayları... İSTANBUL VE ANKARA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI...

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