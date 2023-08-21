AK Parti'nin İstanbul ve Ankara adayları kim? Başkan Erdoğan'dan dikkat çeken sözler
Macaristan'da diplomasi trafiği yürüten Başkan Erdoğan yurda dönüşte, gündeme ilişkin öne çıkan gelişmeler hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan 2024 yılında yapılacak yerel seçimler için AK Parti'nin İstanbul ve Ankara adayları hakkında "Daha 7-8 ay var. Bu kadar aceleci olursak yanlış olur. İstanbul ve Ankara bunların eline bırakılmaz. İstanbul ve Ankara bunların eline kaldı, hali gördünüz. Şu sıkıntıları aşacak bir kadroyla 31 Mart’a hazırlanıyoruz." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Macaristan ziyareti dönüşünde gazetecilerle gerçekleştirdiği söyleşi:
SORU: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptınız, büyük başarılara imza atmıştınız. Sizden sonra gelen AK Partili belediye başkanları da hizmette yarış yaptılar. Ancak son 4 yılda hizmet anlamında bir düşüş, verilen sözlerin yerine getirilmediğini görüyoruz. İstanbul ve Ankara belediye başkan adayları belli oldu mu, öğrenebilir miyiz?
Daha 7-8 ay var. Bu kadar aceleci olursak yanlış olur. İstişare bizim en büyük silahımız. İstişaremizi kimlerle yapacağız? Teşkilatımızın tüm yetkili birimleriyle yapacağız.
Ana kademe, kadın kolları, gençlik kolları hepsiyle istişarelerimizi yapacağız. Önümüze onlar alternatif olarak hangi arkadaşlarımızı çıkarırlarsa, onların içerisinden birinci derecede İstanbul ve Ankara olmak üzere adımlarımızı atacağız.
İSTANBUL VE ANKARA BUNLARIN ELİNE BIRAKILAMZ
Çünkü İstanbul ve Ankara bunların eline bırakılmaz. İstanbul ve Ankara bunların eline kaldı, hali gördünüz. Dün bir gazetede İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin karşısındaki çöp yığınlarını gösterdiler. Yakışır mı bu? Şimdi ben göreve geldiğimde üç şeyi konuşuyorduk, çöp, çukur, çamur. Şimdi aynı durumu İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de yaşıyoruz. Nerede bir CHP belediyesi varsa bunları yaşıyoruz. Benim halkım buna layık değil. Nasıl biz o çöp dağlarını ortadan kaldırdıysak, nasıl susuzluğu giderdiysek, o çukurlardan İstanbul'umuzu nasıl kurtardıysak inşallah şimdi de şu sıkıntıları aşacak bir kadroyla 31 Mart'a hazırlanıyoruz.
22 yıldır Türkiye'de marka olmuş bir belediyecilik anlayışımız var. AK Parti belediyecilik anlayışını, AK kadroları tüm seçim bölgelerinde vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Bugüne kadar olduğu gibi 2024 yerel seçimlerinde de AK Parti'yi en iyi şekilde temsil edecek, vatanına hizmet etmeyi aşk bilen adaylarla milletimizin karşısına çıkacağız. Her bir seçim bölgesi için ayrı ayrı çalışıyoruz. Uzun yıllar çöp, çamur ve çukur siyasetine maruz kalmış CHP'lilerin elindeki belediyeler için de kapsamlı çalışmalar yürütüyoruz.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- TYP okul temizlik başvuruları ne zaman başlayacak 2023? İŞKUR TYP okul temizlik ve güvenlik görevlisi alımları başladı mı?
- Memur zammı son dakika hesaplandı! Artış için flaş oran geldi! 9.877 TL maaş alana 14.265 TL yatacak! Enflasyon farkı ile yeni maaşlar...
- 7. Dönem Toplu Sözleşme kararı ne zaman, bu hafta açıklanır mı? Memur ve emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak? 2024-2025 yılı için...
- Kuşadası deprem son dakika! Kuşadası'nda peş peşe depremler! AFAD ve Kandilli son depremler listesi...
- YKS ikinci tercih ne zaman 2023? ÖSYM YKS 2. ek tercih takvimi açıklandı mı, belli oldu mu?
- Öğrencilere telefon indirimi başladı mı, başvuru şartları neler? Öğrencilere vergisiz telefon ne zaman verilecek 2023? Xiaomi, OPPO, General Mobile...
- AÖF öğrencisi vergisiz telefon alabilir mi 2023? 2 yıllık ön lisans okuyanlar ÖTV'siz cep telefonu alacak mı?
- Hangi marka telefon ve bilgisayarlar Türkiye'de üretiliyor? Üniversiteli öğrencilere ÖTV'siz vergisiz telefon fiyatları ve modelleri neler?
- Emekliye %33.13 kök zam çizelgesi oluştu! Hesap değişti, yeni zamlı tablo netleşti! 7.500 TL alana enflasyon farkı, intibak, ek artış...
- EYT'yi kaçırana yeni emeklilik çemberi açıldı! 3600 - 4500 prim gün tablosu eklendi! Kadın - Erkek 3600 günden emeklilik...
- Emekliye müjde Ağustos sonunda geldi! Yeni hesaplama gün yüzüne çıktı! %33.13 zamla SSK - BAĞKUR'a en düşük 9.984 TL maaş! 7.500, 8.450, 9.100 TL maaş alanlar...
- Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine toplantısının gündem maddeleri neler?