Deprem konutlarında TOKİ güvencesi! Bakan Özhaseki açıkladı: 9 büyüklüğüne kadar dayanıklı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri’de kentsel dönüşüm projesi kapsamında TOKİ tarafından yapılan konutların hak sahiplerine teslim töreninde konuştu. TOKİ konutların modern ve güvenli bir altyapıya sahip olduğunu belirten Bakan Özhaseki; “Bu konutlarda 8.5-9’a kadar şiddetli bir deprem olduğunda rahatça evinizde durun, kendinizi dışarı atmayın lütfen” dedi.
Kayseri'de 572 konutluk Oruçreis Kentsel Dönüşüm Projesi Anahtar Teslim Töreni'ne katılan Bakan Mehmet Özhaseki, gelecek olan depremlere karşın hazırlıkların yapılması ve kentsel dönüşüm çalışmalarının hızlandırılması gerektiğini söyledi.
TOKİ KONUTLARI 9 ŞİDDETİNDEKİ DEPREME DAYANIKLI
TOKİ konutlarının modern ve güvenli altyapıya sahip olduğunu dile getiren Bakan Özhaseki, "Bakın bu konutlarda 8.5-9'a kadar şiddetli bir deprem olduğunda rahatça evinizde durun, kendinizi dışarı atmayın lütfen.
Ama eski yapılanlarla ilgili tabii ki kimseye bir şey diyemem. O yüzden bizim bir an önce bu şekilde kentsel dönüşümleri Türkiye'de hazırlamamız ve bitirmemiz icap ediyor" diye konuştu. Özhaseki daha sonra TOKİ'nin yaptığı 572 konutun tesliminde, "Kardeşlerim evlerinize güvenle oturun. Hayırlı oturun. Eviniz huzur evi olsun, cennet evi olsun inşallah." diyerek hak sahiplerine anahtarlarını teslim etti.
Bakan Özhaseki, anahtar teslim töreninden sonra, vatandaşlarla beraber güvenli ve modern yöntemlerle inşa edilen TOKİ konutlarını gezerek, ev ziyaretinde bulundu. Yuvalarına kavuşan ev halkıyla sohbet eden Bakan Özhaseki, vatandaşların mutluluğunu paylaştı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Emeklilere son dakika müjdesi geldi! SGK-SSK ve Bağ-Kur'luya maaşa ek ödenecek! Miktar tek tek açıklandı! 7.500, 8.000, 8.750 TL maaş alanlar...
- 2. torba yasada detaylar şekillendi! Emeklilikte 2 yenilik geliyor! Bağkur tescil affı, staj ve çıraklık, Taşerona kadro...
- Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak 2023? Üniversite kayıtları için gerekli belgeler neler?
- Emekliye son dakika zam hesabı çıktı! Memura 31.799. TL, SSK - Bağkur'luya en düşük 13. 334 TL maaş! İntibak, ek artış, refah payı...
- 2023-2024 KYK burs - kredi başvuruları ne zaman? KYK yurt başvuru tarihleri açıklandı mı, ne zaman başlayacak?
- ALES sınavı kaçta bitiyor 2023? ALES 2023 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Okullar ne zaman açılıyor, kaç gün var 2023? İlkokul, ortaokul ve liseler hangi tarihte açılacak?
- YKS EK TERCİH ne zaman, hangi tarihte başlayacak 2023? ÖSYM 2. ek yerleştirme tarihi açıklandı mı?
- Türkiye’nin dört bir yanında görüldü! Muş, Hakkari, Bingöl, Diyarbakır, Malatya… Bu yılanı görünce arkanıza bakmadan kaçın! Tek ısırığıyla…
- Ege'ye Akdeniz'e gitmenize gerek yok! İstanbul'a 60 dakikalık mesafede! İşte mavi bayraklı tatil cenneti...
- Tarım Kredi Market listeyi güncellendi! Yeni ürünleri görenler kapıda kuyruk oldu! 30'lu yumurta 68.50, Tereyağı 89.90, 40'lı tuvalet kağıdı 168.90 TL...
- Beşiktaş'ın gündeminde olan yıldız stoper Galatasaray'a transfer olmak üzere... Rashica'nın rövanşı alınıyor!