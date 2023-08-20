Deprem konutlarında TOKİ güvencesi! Bakan Özhaseki açıkladı: 9 büyüklüğüne kadar dayanıklı

Ama eski yapılanlarla ilgili tabii ki kimseye bir şey diyemem. O yüzden bizim bir an önce bu şekilde kentsel dönüşümleri Türkiye'de hazırlamamız ve bitirmemiz icap ediyor" diye konuştu. Özhaseki daha sonra TOKİ'nin yaptığı 572 konutun tesliminde, "Kardeşlerim evlerinize güvenle oturun. Hayırlı oturun. Eviniz huzur evi olsun, cennet evi olsun inşallah." diyerek hak sahiplerine anahtarlarını teslim etti.