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TSK: Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak’ın sosyal medya hesabı yoktur

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.08.2023 Güncelleme Tarihi: 19.08.2023
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TSK: Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak’ın sosyal medya hesabı yoktur

TSK'dan yapılan açıklamada, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak’ın şahsi sosyal medya hesapları bulunmamaktadır. " ifadelerine yer verildi.

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