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Metin Gürak kimdir? Yeni Genelkurmay Başkanı Metin Gürak kaç yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.08.2023
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Metin Gürak kimdir? Yeni Genelkurmay Başkanı Metin Gürak kaç yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu?

"Metin Görek kimdir?" sorusunun cevabı arama motorlarında hız kazandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı sona erdi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yeni komuta kademesi belli oldu. Yapılan açıklama sonrası, Yeni Genelkurmay Başkanı Metin Gürak oldu. İşte, Metin Gürak hakkında merak edilenler...

YAŞ toplantısı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 3 Ağustos (bugün) Beştepe'de gerçekleştirildi. 3 saat süren toplantıda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yeni komuta kademesi belirlenirken Genelkurmay Başkanlığına 2'nci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak atandı. Peki, Yeni Genel Kurmay Başkanı Metin Gürak kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt arıyor. İşte, Metin Gürak hayatı ve kariyeri...

2023 yılı Yüksek Askeri Şura olağan toplantısı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşti. İletişim Başkanlığı, toplantıda alınan kararlara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamaya göre; toplantıda bir üst rütbeye yükseltilecekler, görev süresi uzatılacaklar, kadrosuzluktan emekliye sevk edileceklerin durumları görüşülerek, Başkan Erdoğan'ın onayı ile karara bağlandı.

METİN GÜRAK KİMDİR?

Metin Gürak, 1981'de Kara Harp Okulu'ndan, 1982'de Topçu Okulu'ndan mezun oldu.

1985'te Kara Havacılık Okulunu bitirerek pilot olan Gürak, 1990'da Kara Harp Akademisi, 1996'da Silahlı Kuvvetler Akademisi'ni bitirdi.

Çeşitli birlik ve karargahlarda yürüttüğü görevlerin ardından Gürak, 2006'da tuğgeneralliğe, 2010'da tümgeneralliğe, 2015'te korgenaralliğe terfi etti.

2017 Ağustos ayından bu yana Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanlığı görevini yürüten Gürak, yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Genelkurmay 2. Başkanlığına atandı.

Zerrin Gürak ile evli olan Orgeneral Gürak, iki çocuk ve bir torun sahibi.

Orgeneral Gürak, İngilizce ve Arapça biliyor.

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