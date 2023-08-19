CHP'li Gürbüz Çapan'dan "değişim"cilere çok sert sözler: Bunlar bakan olsa ne olurdu? Allah korusun iyi ki kazanamamışız

İMAMOĞLU GERİ ADIM ATTI AMA...

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve yanındaki bazı isimler her ne kadar geri çekildikleri yönünde bir adım atsalar da İmamoğlu'nun Genel Başkanlık sevdası devam ediyor.

Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerden ise İmamoğlu ve onunla birlikte Kılıçdaroğlu'na gizli ya da açık bayrak açan isimlere yaylım ateşleri var.