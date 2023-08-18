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İstanbul'da terör operasyonu: DEAŞ, Heyeti Tahrir Şam, Fetih Cephesi ve El Nusra...

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Giriş Tarihi: 18.08.2023 Güncelleme Tarihi: 18.08.2023
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İstanbul’da terör operasyonu: DEAŞ, Heyeti Tahrir Şam, Fetih Cephesi ve El Nusra...

Son dakika haberleri... İstanbul’da DEAŞ, Heyeti Tahrir Şam, Fetih Cephesi ve El Nusra gibi 4 radikal örgüte yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalandı.

İstanbul'da DEAŞ, HTŞ/FEC/ENC gibi dini istismar eden terör örgütleriyle bağlantılı olan ve selefilik yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 4 kişi gözaltına alınarak yakalandı.

İstanbul emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri DEAŞ, HTŞ/FEC/ENC dini istismar eden terör örgütleriyle bağlantılı kişilerin tespit edilmesi için çalışma başlattı. Çalışmalar sonucunda bu tür örgütlerle birlikte hareket edip, selefilik çalışmaları içerisinde yer alan ve çatışma bölgeleriyle irtibatlı oldukları tespit edilen 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Harekete geçen polis ekipleri, kentte 8 adrese düzenledikleri operasyonda 4 şüpheliyi yakaladı.

Ekiplerin diğer 3 şüpheliyi arama çalışması sürüyor.

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