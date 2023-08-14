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Son dakika | Pençe-Kilit operasyonunda 2 terörist etkisiz hale getirildi

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Giriş Tarihi: 14.08.2023 Güncelleme Tarihi: 14.08.2023
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Son dakika | Pençe-Kilit operasyonunda 2 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi...Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

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