Son bir haftada 67 terörist etkisiz! MSB’den son dakika açıklaması

SURİYE'DEKİ OPERASYON BÖLGELERİ

Aktürk, Suriye'de hayatın normalleşmesi, istikrarın bir an önce oluşturulması ve Suriyelilerin emniyetli bir ortama geri dönüşlerine yönelik çalışmaların devam ettiğini dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Diğer taraftan operasyon bölgelerinde güvenlik ve istikrarın sürdürülmesine yönelik gerekli tedbirler alınmakta ve teröristlerin saldırılarına misliyle karşılık verilmektedir. Bu yılın başından itibaren harekat bölgelerimize terör örgütü tarafından 5'i son bir haftada olmak üzere 91 taciz ve saldırı gerçekleştirilmiş, kahraman komandolarımızın anında müdahalesiyle 33'ü son bir haftada olmak üzere 777 terörist etkisiz hale getirilmiştir."

BM, NATO, AB, AGİT ve ikili ilişkiler kapsamında Azerbaycan, Libya, Kosova, Bosna Hersek, Katar ve Somali gibi dost, kardeş ve müttefik ülkelerde Mehmetçiğin görevini başarıyla sürdürdüğüne dikkati çeken Aktürk, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda, Romanya Deniz Kuvvetleri Günü Kutlamaları dolayısıyla 12-16 Ağustos'ta Köstence/Romanya'ya liman ziyareti gerçekleştiren TCG Kınalıada korvetimiz, aynı zamanda halkın da ziyaretine açılmıştır. NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 (SNMG-2) görevine iştirak eden TCG Gökçeada, USS GERALD R. FORD Uçak Gemisi Görev Grubu'na refakat ve Sage Wolverine tatbikatı kapsamında, ABD Deniz Kuvvetleri unsuru USS NORMANDY ile 'Personel Değişim Eğitimi' icra etmiştir."