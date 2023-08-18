İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı: 3 terör örgütü mensubu...
Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından bir açıklama paylaştı. Bakan Yerlikaya açıklamasında, "Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucunda 3 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerimize teslim oldu." ifadelerini kullandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucunda 3 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerimize teslim oldu.
"TERÖR ÖRGÜTÜ ÇÖZÜLMEYE DEVAM EDİYOR"
Gelişmeleri sosyal medya hesabından paylaşan Ali Yerlikaya, 3 teröristin daha teslim olduğunu şöyle açıkladı:
"3 TERÖRİST DAHA TESLİM OLDU!
Son 2 ayda güvenlik güçlerimize TESLİM OLAN terörist sayısı 32 oldu.
Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü TEM ve İstihbarat Şube Müdürlüklerimizce yürütülen ikna çalışmaları sonucunda 3 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerimize teslim oldu.
Teslim olan örgüt mensupları, terör örgütünün Kuzey Irak ve Suriye'deki yapılanması içerisinde faaliyet yürütüyordu.
Terörle mücadelenin her alanında görev alan kahramanlarımızı tebrik ediyorum🇹🇷
BİLİNSİN Kİ… TERÖR SONA ERENE KADAR MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK!
TERÖR ÖRGÜTÜ ÇÖZÜLMEYE DEVAM EDİYOR.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) August 18, 2023
3 TERÖRİST DAHA TESLİM OLDU❗️
Son 2 ayda güvenlik güçlerimize TESLİM OLAN terörist sayısı 32 oldu.
Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü TEM ve İstihbarat Şube Müdürlüklerimizce yürütülen ikna çalışmaları sonucunda 3 terör örgütü mensubu daha… pic.twitter.com/tu3RaboKcC
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