Batı medyası muhalefete yol haritası çizdi! Yerel seçimler öncesi akıl verdiler

"TEK ŞANSINIZ BİRLİK OLMAK"

Hükümet karşıtlarının Başkan Erdoğan'a karşı tek bir şansının birlik olmak olduğunu iddia eden gazete, sözde altılı masadan geriye hiçbir şey kalmadığını yazdı. Bunun sorumlusunun da CHP'deki koltuk savaşı olduğu belirtildi.

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