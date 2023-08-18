"Heijan kimdir, kaç yaşında, gerçek adı ne? Rapçi Heijan nereli, tutuklandı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İstanbul'da düzenlenen operasyonda, "Heijan" adıyla tanınan rapçi D.T., BIG olarak ün yapan S.I. ve CAC olarak adı geçen Ş.T. adlı 3 şarkıcı gözaltına alındı. Peki, Heijan kimdir, kaç yaşında, gerçek adı ne? Rapçi Heijan nereli, tutuklandı mı?