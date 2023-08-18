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Heijan kimdir, kaç yaşında, gerçek adı ne? Rapçi Heijan nereli, tutuklandı mı?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.08.2023 Güncelleme Tarihi: 18.08.2023
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Heijan kimdir, kaç yaşında, gerçek adı ne? Rapçi Heijan nereli, tutuklandı mı?

"Heijan kimdir, gerçek adı ne?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. stanbul’da düzenlenen operasyonda, “Heijan” adıyla tanınan rapçi D.T., BIG olarak ün yapan S.I. ve CAC olarak adı geçen Ş.T. adlı 3 şarkıcı gözaltına alındı. Peki, Heijan kimdir, kaç yaşında, gerçek adı ne? Rapçi Heijan nereli, tutuklandı mı?

"Heijan kimdir, kaç yaşında, gerçek adı ne? Rapçi Heijan nereli, tutuklandı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İstanbul'da düzenlenen operasyonda, "Heijan" adıyla tanınan rapçi D.T., BIG olarak ün yapan S.I. ve CAC olarak adı geçen Ş.T. adlı 3 şarkıcı gözaltına alındı. Peki, Heijan kimdir, kaç yaşında, gerçek adı ne? Rapçi Heijan nereli, tutuklandı mı?

İstanbul'da, organize suç örgütleri adına rap şarkıları yaptıkları ve bu örgütlere sosyal medya platformlarında destek verdikleri belirlenen 4 kişiden 3'ü yakalandı.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden suç örgütlerinin propagandasının yapılmasına yönelik çalışma yürüttü.

Yapılan incelemede, suç örgütü adına rap şarkıları yapıldığı, bunların örgüt üyelerince sosyal medya üzerinden sıklıkla paylaşılarak örgütün sembolü haline getirildiği, şarkıları yapan kişilerin de suç örgütüne sosyal medya platformlarında destek verdiği belirlendi.

Çalışmalar kapsamında incelenen şarkıları yapan ve seslendiren kişilerden "Heijan" rumuzuyla bilinen Doğan T, "BIG" rumuzlu Samet I. ve "CAC" rumuzlu Şahan T. gözaltına alındı.

Aynı kapsamda şüpheli sıfatıyla aranan "Muti" rumuzlu Muhammet Nedim D'nin ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama", "suçu ve suçluyu övmek", "suç işlemeye tahrik" gibi suçlardan işlem yapıldığı bildirildi.

HEİJAN KİMDİR?

Şarkıcı, oyuncu. Asıl adı Doğan Tarda'dır.

1994, Van doğumlu. Yunus Emre Ticaret Meslek Lisesin'i bitirdikten sonra Eskişehir Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesine devam etti.

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