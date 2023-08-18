CHP yandaşları Mehmet Tezkan ve Can Ataklı’dan İslam düşmanlığı

HER SEÇİM ÖNCESİ AYNI YALAN



21 yıldır iktidarda olan AK Parti gelinen bu noktada güçlü ve kendinden emin bir Türkiye'nin altyapısını oluştururken, her seçim öncesi CHP ve satılık kalemleri eliyle bu tarz iftiraların dolaşıma sokulması manidar bir detay olarak gözler önüne serildi.

Muhalefetin İstanbul'u kaybedeceğiz korkusu bir kez daha gözler önüne serildi.

Gerçeklik payı olmayan bu iftira furyası sosyal medyada da büyük tepkiyle karşılandı.

"21 YILDIR AK PARTİ KİMİN YAŞAM TARZINA KARIŞTI"



Bir sosyal medya kullancısı, "Bakın yine başladılar algıya yalana. Ulan utanmaz haysiyetsiz yalancılar, 21 yıldır AK Parti iktidarda kimin yaşam tarzına karıştılar kime köklediler? Tutacaksın şunun kulağında göster bir örnek diyeceksin, gösteremezse yüzüne tüküreceksin" ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.