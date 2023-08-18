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CHP yandaşları Mehmet Tezkan ve Can Ataklı'dan İslam düşmanlığı

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Giriş Tarihi: 18.08.2023 Güncelleme Tarihi: 18.08.2023
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CHP yandaşları Mehmet Tezkan ve Can Ataklı’dan İslam düşmanlığı

14-28 Mayıs seçimlerinde ağır yara alan muhalefet, 31 Mart 2024 seçimleri yaklaşırken karalama kampanyalarına yeniden başladı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun “değişim” söylemleri ile CHP’de yaşanan koltuk savaşları sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'nun para desteğini kestiği Ekremci Halk TV'nin yazarlarından Mehmet Tezkan, "AKP İstanbul’u kazanırsa ne olur?" başlığını attığı yazıda 21 yıldır söylenen yalanı tekrarladı. Mehmet Tezkan'a tepki yağdı. Diğer taraftan Tezkan'ın ardından CHP yandaşı Can Ataklı'dan da benzer söylem geldi. Ataklı, Sincan Belediyesi'nin anaokulu öğrencilerine din eğitimi vermesini hedef alarak bir kez daha İslam düşmanlığı yaptı.

Tarihi 14-28 Mayıs seçimlerinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın koalisyonun adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na fark atmasıyla Cumhur İttifakı büyük bir zafere imza attı.

Bu gelişme ardından seçim döneminde vekillik ve koltuk paylaşan muhalefet fena karıştı.

Hezimete uğrayan Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) ise derin bir kaos patlak verdi.

'Değişim' ateşi yandı, Kılıçdaroğlu'nun koltuğu sallantıya düştü.

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu her fırsatta 'değişim' talebini dile getirdi, zoom cuntası ve CHP'nin eski toplarıyla yaptığı görüşmelerle Kılıçdaroğlu'nu devirmeye yeltendi.

İMAMOĞLU ROTAYI İSTANBUL'A KIRDI

Ancak Kılıçdaroğlu'nu indiremeyeceğini anlayınca rotayı İstanbul'a kırdı, "İstanbul ve Türkiye'nin kaderi mühürlüdür. Kendimi İstanbul'a mühürledim" diyerek İBB adaylığını açıkladı.

İYİ PARTİ VE HDP'YE İTTİFAK İÇİN GÖZ KIRPTI

"İstanbul ittifakını en güçlü şekilde kurmaya geliyorum" geliyorum diyerek 2019'a gönderme yapan İmamoğlu, İYİ Parti ve terörün siyasi ayağı HDP'ye ittifak için göz kırptı.

EKREMCİ MEDYADAN ALGI OPERASYONU

Bu durum CHP ve Ekrem İmamoğlu'nun 'İstanbul'u kaybedeceğiz' tedirginiliğini gözler önüne sererken Ekremci medya kara propaganda ve yalana dayalı kirli algı operasyonlarına başladı.

Fondaş Mehmet Tezkan, Halk TV'de "AKP İstanbul'u Kazanırsa Ne Olur?" başlığıyla kaleme aldığı yazıda "Abartmıyorum… İşaretler var… İktidar gaza basmak için yerel seçimi bekliyor. Kazanırsa gazı kökleyecek… Yaşam tarzlarına bile müdahale edecek…" yalanını attı.

TEZKAN YALANA SARILDI

Yalanlarını devam ettiren Tezkan, AK Parti'nin İstanbul'u ve Ankara'yı kazanması durumunda Diyanet İşleri Başkanlığı'nın okullarda sınıflara müdahale edeceğini ve müfredatı imamların şekillendireceğini iddia etti.

TEZKAN'IN ARDINDAN CAN ATAKLI'DAN DA İSLAM DÜŞMANLI

Tezkan'ın ardından CHP yandaşı Can Ataklı'dan da benzer bir çıkış geldi. Ataklı, Sincan Belediyesi'nin anaokulu öğrencilerine din eğitimi vermesini hedef alarak İslam düşmanlığı yaptı.

ATAKLI'DAN ALÇAK SÖZLER: DİNLERİNİ ÖĞRENİYORLAR BUNLAR YANLIŞ

Tamamına yakını Müslüman olan bir ülkede insanların çocuklarına dinini öğretmesini "beyinsel ölüm" diye nitelendiren Can Ataklı, "Bu bir pedagojik cinayet. Namaz kılıyorlar, Kur'an öğreniyorlar, dinlerini öğreniyorlar falan bunlar yanlış" dedi.



Kendi dinini öğrenmesi için çocuklarını anaokuluna gönderen cehaletle suçlayan Ataklı, "Türkiye'de bunları karşı çıkılması gerekiyor. Bu çocukları böyle beyinsel ölüme itemezsiniz." diyerek İslam'ı beyinsel ölüm olarak nitelendirdi.

HER SEÇİM ÖNCESİ AYNI YALAN

21 yıldır iktidarda olan AK Parti gelinen bu noktada güçlü ve kendinden emin bir Türkiye'nin altyapısını oluştururken, her seçim öncesi CHP ve satılık kalemleri eliyle bu tarz iftiraların dolaşıma sokulması manidar bir detay olarak gözler önüne serildi.

Muhalefetin İstanbul'u kaybedeceğiz korkusu bir kez daha gözler önüne serildi.

Gerçeklik payı olmayan bu iftira furyası sosyal medyada da büyük tepkiyle karşılandı.

"21 YILDIR AK PARTİ KİMİN YAŞAM TARZINA KARIŞTI"

Bir sosyal medya kullancısı, "Bakın yine başladılar algıya yalana. Ulan utanmaz haysiyetsiz yalancılar, 21 yıldır AK Parti iktidarda kimin yaşam tarzına karıştılar kime köklediler? Tutacaksın şunun kulağında göster bir örnek diyeceksin, gösteremezse yüzüne tüküreceksin" ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.

"HALA KİTLELERİ AYNI KORKUYLA UYUTMAYA ÇALIŞIYORLAR"
Bir başka sosyal medya kullancısı ise, "Tam 21 yıl boyunca, tam 13 seçim öncesi aynı yalanı söyleyip, aynı korkuyu pompaladılar. 21 yıl, 13 seçim geçti, bırakın sekülerlerin yaşam tarzına müdahaleyi, muhafazakarların yaşam, giyim tarzı sekülerleşti. Hala kitlelerini aynı korkuyla uyutmaya çalışıyorlar" dedi.

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