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MSB: Son bir haftada 67 terörist etkisiz hale getirildi

A Haber
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Giriş: 17.08.2023 12:08
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı'ndan son dakika açıklamalar var. Detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.
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