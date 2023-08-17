Ali Mahir Başarır'dan Ekrem İmamoğlu'na "Delege de söz de Kılıçdaroğlu'nda" gözdağı! İYİ Parti'ye yerel seçim resti





ADAYLIĞINI İLAN ETTİ: ORTAK BİR HAYALİMİZ VAR

Özel de "İmamoğlu ile ortak bir hayalimiz var, adımın geçtiği bir süreçteyim. İmamoğlu ile uyumlu çalışırım" diyerek CHP koltuğuna aday olduğunu ilan etti. Özel'in eylül başında tutum belgesi yayınlayacağı öğrenildi.



Peş peşe yapılan bu açıklamalar 'tavşan aday' formülünü ve zoom cuntasının esas planını da gözler önüne serdi

'Tavşan aday' formülü, Ekrem İmamoğlu'nun kendisini İstanbul'a 'mühürlemesi' ve Özgür Özel'in tutum belgesi hazırlıklarının gölgesinde CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'dan çarpıcı bir çıkış geldi.