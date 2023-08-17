Ali Mahir Başarır'dan Ekrem İmamoğlu'na "Delege de söz de Kılıçdaroğlu'nda" gözdağı! İYİ Parti'ye yerel seçim resti
CHP'deki "değişim" sancıları sürerken Kurultay süreci de devam ediyor. İBB Başkanlığı için adaylığını açıklayan Ekrem İmamoğlu, "tavşan aday" formülü ile Ögür Özel'i sahaya sürmeye hazırlanırken, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'dan "Delege de söz de Kılıçdaroğlu'nda" çıkışı geldi. Kurultay için 29 Ekim tarihini işaret eden Başarır, "1200 kurultay delegesi karar verecek, Genel Başkan kurultayda aday gösterilirse aday olacaktır takdir onun" dedi. Parti içinde bulunan çatlak seslere ve "değişim" yanlılarına da ayar veren Başarır, yerel seçimler öncesi İYİ Parti'ye de "müstakil seçim" resti çekti.
Cumhuriyet Halk Partisi'ni 'değişim' sancısı tuttu. 28 Mayıs'taki tarihi hezimet sonrası altı okta kaos, kavga ve büyük hesaplaşmalara sahne oluyor.
Her fırsatta 'değişim' talebinde bulunan, zoom cuntasına kalkışıp manifesto bile yayınlayan Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nu deviremeyince havlu atttı.
İmamoğlu, Haliç Kongre Merkezi'nde İBB adaylığını açıkladı ve "İstanbul ve Türkiye'nin kaderi mühürlüdür. Kendimi İstanbul'a mühürledim" açıklamasını yaptı.
ÖZEL'İ İŞARET ETTİ, KILIÇDAROĞLU'NU BOMBALADI
Yol haritasını duyuran İmamoğlu, "CHP'nin tarihini bilen, geçmişi tertemiz evlatları vardır. Bunlardan ismi geçtiği için söylüyorum birisi Özgür Özel'dir" diyerek Kurultay sürecinde Özel'i destekleyeceğiin ilan etti. Özel'i 'geçmişi tertemiz' olarak tanımlayan İmamoğlu, 'temiz geçmiş' söylemi üzerinden Kılıçdaroğlu'nu bombalaması dikkatlerden kaçmadı.
Hatırlanacağı üzere Kılıçdaroğlu, "Ben bu partide kalıcı değilim, para pulla ilişkisi olmayan geçmişi kirli olmayan birini bulduğum zaman görevi devredeceğim." demişti.
ADAYLIĞINI İLAN ETTİ: ORTAK BİR HAYALİMİZ VAR
Özel de "İmamoğlu ile ortak bir hayalimiz var, adımın geçtiği bir süreçteyim. İmamoğlu ile uyumlu çalışırım" diyerek CHP koltuğuna aday olduğunu ilan etti. Özel'in eylül başında tutum belgesi yayınlayacağı öğrenildi.
Peş peşe yapılan bu açıklamalar 'tavşan aday' formülünü ve zoom cuntasının esas planını da gözler önüne serdi
'Tavşan aday' formülü, Ekrem İmamoğlu'nun kendisini İstanbul'a 'mühürlemesi' ve Özgür Özel'in tutum belgesi hazırlıklarının gölgesinde CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'dan çarpıcı bir çıkış geldi.
"DELEGE DE SÖZ DE KILIÇDAROĞLU'NDA" MESAJI: HERKES KARARA SAYGI DUYACAK
Kurultay tarihi için 29 Ekim'i işaret eden Başarır, "Yakın bir zamanda kurultayımızı yapacağız ve yaklaşık 1200 kurultay delegesi karar verecek, Genel Başkan kurultayda aday gösterilirse aday olacaktır ya da onun takdirindedir" açıklamasında bulundu.
Şu ifadeleri kullandı: "Ben kurultay delegelerinin en doğru, ülkesi için en iyi kararı vereceğine inanıyorum. Kurultayın kararına herkes saygı duyacaktır. Demokratik seçim kültürü bunu gerektirir. Elbette herkes bu ülke ve toplum için çalışmaya devam edecektir"
Bilindiği üzere Ekrem İmamoğlu'nun havlu atıp İBB'ye rota kırmasındaki temel faktörlerden biri Kılıçdaroğlu'nun delege yönünden elinin güçlü olması idi.
Başarır bu açıklamasıyla "Delege Kılıçdaroğlu'nda söz Kılıçdaroğlu'nda" imasında bulundu.
'DEĞİŞİM' TAYFASINA VE ÇATLAK SESLERE AYAR
Ali Mahir Başarır, CHP içindeki değişimciler ve parti içindeki çatlak seslere de mesaj göndermeyi ihmal etmedi.
Başarır, "Parti içi meselelerin kendi aramızda ve kurultayda konuşulmasında fayda görüyorum. O yüzden bu açıklamaları yapan arkadaşlarımızla konuşarak bu meseleleri kamuoyu önünde konuşmamaları gerektiğini hatırlatıyoruz" dedi.
İYİ PARTİ'YE REST: TÜM BELEDİYELERE TALİBİZ, TERİMİZİN SON DAMLASINA KADAR AKITIRIZ
"Biz tüm belediyeleri almaya talibiz" diyerek İYİ Parti'ye rest çeken CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "85 milyon vatandaşımız, 60 milyon seçmen var. Burada birçok partinin seçmeni var, hepsinin oyuna talibiz biz. Tüm mücadeleyi kazanmak adına terimizin son damlasına kadar akıtırız" şeklinde konuştu.
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