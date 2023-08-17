Milli Savunma Bakanlığı: 2 PKK’lı terörist Habur’da teslim oldu

Gerçekleştirilen harekatlar ise etkisini sahada kendisini gösteriyor.

Son olarak Milli Savunma Bakanlığı, tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist, Habur'da Hudut Karakolumuza teslim oldu" denildi.