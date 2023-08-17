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Milli Savunma Bakanlığı: 2 PKK'lı terörist Habur'da teslim oldu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.08.2023
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Milli Savunma Bakanlığı: 2 PKK’lı terörist Habur’da teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan PKK'lı 2 teröristin Habur'da hudut karakoluna teslim olduğunu açıkladı.

Kahraman Türk Ordusu'nun terör ile mücadelesi aralıksız sürüyor.

Gerçekleştirilen harekatlar ise etkisini sahada kendisini gösteriyor.

Son olarak Milli Savunma Bakanlığı, tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist, Habur'da Hudut Karakolumuza teslim oldu" denildi.

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