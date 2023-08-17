KonyaRay için düğmeye basıldı! Bakan Abdulkadir Uraloğlu: Geleceğe yatırım olarak görüyoruz
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, KonyaRay Projesinin 1. etabı olan 17,4 kilometrelik Konya Gar ile Kayacık Lojistik Merkezi arasına yeni bir hat daha ilave ederek, toplam hat sayısını 4'e çıkaracaklarını bildirdi. Bakan Uraloğlu, kritik projeyi geleceğe yatırım olarak gördüklerini ifade etti.
Bakan Uraloğlu, Konya Çevre Yolu şantiyesindeki çalışmaları inceledi.
Ardından KonyaRay Banliyö Hattı çalışmalarını da inceleyen Bakan Uraloğlu, yetkililerden bilgi aldı.
Uraloğlu, projenin 45,9 kilometre uzunluğunda olduğunu söyledi.
Projenin, üç ayrı etap halinde inşa edileceğini aktaran Uraloğlu, "Projenin 1. etabı olan 17,4 kilometrelik Konya Gar–Kayacık Lojistik Merkezi arasına yeni bir hat daha ilave ederek, toplam hat sayısını 4'e çıkaracağız. İki hattan YHT, iki hattan banliyö ve konvansiyonel hat işletmeciliği yapacağız. 13 peronun bulunduğu banliyö sistemi, sanayi bölgesine de hizmet edecek." diye konuştu.
Uraloğlu, projeyle havaalanından şehir merkezine ve YHT garına bağlantı sağlayacaklarını ifade etti.
Kente yapılması planlanan metroyla ilgili de bilgi veren Uraloğlu, kredi görüşmelerinin sonlanmak üzere olduğunu, yıl içinde kazmayı vuracaklarını dile getirdi.
Programa, AK Parti Konya milletvekilleri, Vali Vahdettin Özkan, Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ile AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı da katıldı.
"GELECEĞE YATIRIM"
Öte yandan sosyal medyadan da dikkat çeken bir paylaşımda bulunan Bakan Uraloğlu, "Toplam 46 km uzunluğunda 3 etaptan oluşan KonyaRay'ın ilk etabı olan 17 km'lik kesimde çalışmalara başladık. Proje ile şehir içi trafiği azalacak; sanayi bölgeleri ile şehir merkezi birbirine hızlı ve konforlu biçimde bağlanacak. Konya'da gerçekleştirilen tüm yatırımların yanında şehir içi ulaşıma büyük katkı sağlayacak Konya Ray'ı ilimizin geleceğine yapılan bir yatırım olarak görüyoruz. Şimdiden hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi.
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