KonyaRay için düğmeye basıldı! Bakan Abdulkadir Uraloğlu: Geleceğe yatırım olarak görüyoruz

"GELECEĞE YATIRIM"

Öte yandan sosyal medyadan da dikkat çeken bir paylaşımda bulunan Bakan Uraloğlu, "Toplam 46 km uzunluğunda 3 etaptan oluşan KonyaRay'ın ilk etabı olan 17 km'lik kesimde çalışmalara başladık. Proje ile şehir içi trafiği azalacak; sanayi bölgeleri ile şehir merkezi birbirine hızlı ve konforlu biçimde bağlanacak. Konya'da gerçekleştirilen tüm yatırımların yanında şehir içi ulaşıma büyük katkı sağlayacak Konya Ray'ı ilimizin geleceğine yapılan bir yatırım olarak görüyoruz. Şimdiden hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi.