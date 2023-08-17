Global TOGG! Dünyaya açılıyoruz! Hükümet üretim hedefini duyurdu
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ağustos ayının ilk yarısında teslim edilen Togg'un, temmuz ayının toplamını geçtiğini ve yollardaki Togg sayısının 2 bini aştığını bildirdi. Bakan Kaçır sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hedef, global pazarlarda güçlü olmak. Yıl sonuna dek toplam 28 bin Togg T10X üretimi hedefleniyor" ifadelerini kullandı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ağustos ayının ilk yarısında teslim edilen Togg'un, temmuz ayının toplamını geçtiğini ve yollardaki Togg sayısının 2 bini aştığını bildirdi.
Kacır, eski adı Twitter olan X sosyal medya platformu hesabından yaptığı paylaşımda, Togg üretim ve teknoloji kampüsünü Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile ziyaret ederek incelemelerde bulunduklarını bildirdi.
"YIL SONUNA DEK HEDEF 28 BİN TOGG T10X ÜRETİMİ"
Togg'un, sadece bir otomobil değil, aynı zamanda inovasyon, tasarım ve mühendisliğin bir araya geldiği bir vizyon olduğunu vurgulayan Kacır, "Hedef, global pazarlarda güçlü olmak. Ağustos ayının ilk yarısında teslim edilen Togg sayısı, Temmuz ayının toplamını geçti. Yollardaki Togg sayısı 2 bini aştı. Üretim daha da hızlanacak. Yıl sonuna dek toplam 28 bin Togg T10X üretimi hedefleniyor." değerlendirmesinde bulundu.
Ziyarette, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Togg Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş da yer aldı.
TOGG'UN SEDAN MODELİ NE ZAMAN ÇIKACAK?
TOGG'un sedan modeline ilişkin bilgiler veren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır:
"SUV modeli bir süre devam edecek. Markanın tasarım yöneticileri var. Makul sürelerle bu modelleri, tüm markalar gibi TOGG da güncelleyecektir. Sedan modeli de bekleniyor. Zannediyorum önümüzdeki yılın sonuna doğru sedan modeli tanıtılmaya başlanacak. 2025'in ilk çeyreğinde de pazara sunulma noktasına gelinmiş olacak."
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