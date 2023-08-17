17 Ağustos’tan 6 Şubat’a çok şey değişti: Çaresiz devletten sosyal devlete





'NE ACIMIZ AZALDI NE KAYBETTİKLERİMİZİ UNUTTUK'

Sabah'ta yer alan habere göre, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı. Yavuz, "Geçen zaman ne acılarımızı azalttı ne de kaybettiklerimizi unutturdu. Giden canları geri getirmek mümkün olmadığı için, her zaman depreme ve doğal afetlere karşı daha duyarlı ve bilinçli olmamız gerçeği unutulmamalıdır" dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN