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17 Ağustos’un üzerinden 24 yıl geçti! 24 yıl önce depremzedeler yalnız bırakıldı

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Giriş: 17.08.2023 09:19
17 Ağustos büyük Marmara depreminin üzerinden tam 24 yıl geçti. O gün yaşanan acılar, çaresizlikler hiç unutulmadı. Bölgeden yardım çağrıları yükselirken, dönemin hükümeti öyle yetersiz kaldı ki depremzedeler bile duruma isyan etti. Sonraki yıllarda da depremler oldu ancak her şey geçmişten çok farklıydı...
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