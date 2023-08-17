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Son dakika | Göçmen kaçakçılarına operasyon! Çok sayıda organizatör gözaltında

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Giriş Tarihi: 17.08.2023 Güncelleme Tarihi: 17.08.2023
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Son dakika | Göçmen kaçakçılarına operasyon! Çok sayıda organizatör gözaltında

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, düzensiz göç ile mücadele kapsamında yurt içi yapılan operasyonda 39 göçmen kaçakçısı organizatörünün yakalandığını duyurdu.

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