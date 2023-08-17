CHP’li belediye zeytinlikliri katletti! Milyonluk villalara çöktü







CHP'Lİ İSİMLERİN VİLLALARI VAR

Ortaköy Mahallesi'ndeki villalarda CHP'li belediyelerin üst kademelerindeki isimlerin de ikamet ettiği öne sürüldü. Mahalleli, kendi arazisine köy evi yapmak için belediyeye başvurduğunda aylarca hatta 2 yıla kadar ruhsat alamazken CHP'li isimlere iki günde ruhsat verildiği de alınan bilgiler arasında. Bu arada zeytinliklere villa yapılmasına Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün itiraz ettiği ve itiraz edilen bölgelerde villa sahiplerinin müstakil kat tapusu olmadığı öğrenildi.

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