Ümit Özdağ’dan Kemal Kılıçdaroğlu’na protokol tepkisi: Herkes dönsün kendi namusuna baksın

ÖZDAĞ: PROTOKOLDEN UTANIYORSAN O DA SENİN SORUNUN

Bu gelişmeler sonrası CHP fondaşı Sözcü TV'ye konuk olan Ümit Özdağ Kılıçdaroğlu'nun sürekli olarak protokol hakkında "Namusa teslim edilen" ifadesini kullanmasına tepki gösterdi.

Özdağ bu ifadeyi garipsediğini ifade ederken "Kemal Bey seçimleri kazansaydı ben gizli İçişleri Bakanı mı olacaktım? Yani neyi gizliyoruz? Ben namuslu bir adamım Kemal Bey." dedi.

"HERKES DÖNSÜN KENDİ NAMUSUNA BAKSIN"

Ayrıca Kılıçdaroğlu'na "Biz CHP ile utanılacak bir şey yapmadık, CHP utanıyorsa o Kemal Bey'in sorunu." dedi. Özdağ ayrıca "Kemal Bey ikinci kez 'namusuna emanet' derse bizim namusumuzda bir sıkıntı yok herkes dönsün kendi namusuna baksın." ifadelerini kullandı.