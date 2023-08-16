Ümit Özdağ'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na protokol tepkisi: Herkes dönsün kendi namusuna baksın
İkinci tur seçimleri öncesi Zafer Partisi'nin desteğini almak için Ümit Özdağ ile bir protokol imzalayan ve Zafer Partisi'ne 3 bakanlık veren Kemal Kılıçdaroğlu bu protokol için "İki kişi arasında yapılan ve namusuna teslim edilen bir protokol" ifadelerini kullandı. Diğer yandan Ümit Özdağ "Kemal Bey seçilseydi ben de İçişleri Bakanı olacaktım" dedi. Bunun yanında Kılıçdaroğlu'nun sürekli olarak "Namus protokolu" kavramını kullanması Ümit Özdağ'ın tepkisine neden oldu. Özdağ katıldığı canlı yayında Kılıçdaroğlu'na tepki gösterirken Özdağ, "Kemal Bey ikinci kez 'namusuna emanet' derse bizim namusumuzda bir sıkıntı yok herkes dönsün kendi namusuna baksın." dedi." dedi. İşte detaylar...
14 Mayıs seçimlerinin ikinci tura kalmasının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile görüşmüş ve Zafer Partisi'nin de desteğini alarak ikinci turda hezimet yaşamıştı.
BAKANLIK İTİRAFI ORTALIĞI KARIŞTIRDI
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın 28 Mayıs öncesinde 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla yaptığı bakanlık pazarlığını itiraf etmesi ortalığı karıştırmıştı.
YAZILI MUTABAKAT İMZALANDI
Kamuoyuna açıklananın dışında başka bir mutabakat daha yaptıklarını söyleyen Özdağ, MİT Başkanlığının sözlü anlaşmada olduğunu belirterek, "Bakanlıklar yazılı mutabakatta vardı." dedi.
KILIÇDAROĞLU ÇOK DİLLENDİRME DEDİ
Kendisinin İçişleri Bakanı olacağını söyleyen Özdağ, "Fakat Kemal Bey, zerre kadar oy faydası olmayan altılı masadaki ortaklarının İçişleri Bakanlığı'nın Zafer Partisi'ne verilmesine tepki göstereceğini bildiği için benim bu konuda anlayışlı davranmamı rica etti. 'Bunu çok vurgulamayın' dedi. Ben de kabul ettim. Ama ortakları tarafından Kılıçdaroğlu'ndan istenen şey yanlıştı." dedi.
KILIÇDAROĞLU: ÖZTRAK'IN BİLE HABERİ YOK NAMUSA TESLİM EDİLEN BİR PROTOKOL
Özdağ'ın bu çıkışı CHP içinde tepkiyle karşılanırken Kemal Kılıçdaroğlu bakanlık iddialarını yalanlamazken "İkimizin arasında özel bir protokol imzalandı" dedi.
Kılıçdaroğlu ayrıca protokolden Faik Öztrak'ın bile haberinin olmadığını belirtirken "İki kişi arasında yapılan ve namusuna teslim edilen bir protokoldür." dedi.
ÖZDAĞ: PROTOKOLDEN UTANIYORSAN O DA SENİN SORUNUN
Bu gelişmeler sonrası CHP fondaşı Sözcü TV'ye konuk olan Ümit Özdağ Kılıçdaroğlu'nun sürekli olarak protokol hakkında "Namusa teslim edilen" ifadesini kullanmasına tepki gösterdi.
Özdağ bu ifadeyi garipsediğini ifade ederken "Kemal Bey seçimleri kazansaydı ben gizli İçişleri Bakanı mı olacaktım? Yani neyi gizliyoruz? Ben namuslu bir adamım Kemal Bey." dedi.
"HERKES DÖNSÜN KENDİ NAMUSUNA BAKSIN"
Ayrıca Kılıçdaroğlu'na "Biz CHP ile utanılacak bir şey yapmadık, CHP utanıyorsa o Kemal Bey'in sorunu." dedi. Özdağ ayrıca "Kemal Bey ikinci kez 'namusuna emanet' derse bizim namusumuzda bir sıkıntı yok herkes dönsün kendi namusuna baksın." ifadelerini kullandı.
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