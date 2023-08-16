Son dakika | Bakan Yumaklı duyurdu: Antalya’daki orman yangını kontrol altında

Akseki ilçesi Kuyucak Mahallesi'nde dün saat 13.30 sıralarında orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen hava araçları yangına müdahale etti. Havadan müdahale sürerken, vadi içerisinde devam eden ve karadan ulaşımın mümkün olmadığı yangın bölgesine ulaşmak için ekipler ormanda yeni yollar açtı. Yangına, 6 helikopter, 5 uçak, çevre ilçelerden gelen gelenlerle birlikte 4 arazöz, 10 su ikmal aracı, 10 ilk müdahale aracı, 5 dozer, 3 ekskavatör ile 500'e yakın yer ekibi tarafından müdahale edildi. Havanın kararmasının ardından yangına gece görüş sistemine sahip 2 helikopterle müdahale edildi.