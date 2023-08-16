Türk savunma sanayiinde zirve! İğneada’dan fırlatılan sonda roketi A Haber’de

"ÇEVRE HALKI DEPREM OLUYOR ZANNETMİŞ"

Bozkurt, "İğneada'da yaşanan dostlarımız var, 'sonda' roketi test aşamasında o kadar güçlü bir enerji oluşturmuş ki, çevre halkı deprem olduğunu zannetmiş. Türkiye'de savunma sanayii başkanlığı çok önemli bir örnek gösteriyor. Hem kamu hem de özel sektörün nasıl doğru bir planlama ile ilerleyebileceğini gözler önüne seriyor.

ROKETSAN zaten bunun çalışmalarını uzun süredir yapıyordu. 2020 yılında ilk test aşamasında 135 kilometreye ulaşıldı. Bu atışın ise ne kadar irtifaya çıktığı konusunda henüz bir bilgi paylaşımı yok ve muhtemelen de paylaşılmayacak.