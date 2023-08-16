Türk savunma sanayiinde zirve! İğneada'dan fırlatılan sonda roketi A Haber'de
ROKETSAN tarafından uzay çalışmaları kapsamında geliştirilen yerli ve milli sonda roket İğneada’dan geçtiğimiz günlerde başarıyla fırlatıldı. Savunma Sanayi Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ülkemizin uzaya erişim çalışmaları kapsamında ileri mühendislik teknolojilerimizle geliştirilen sonda roketimiz, İğneada’dan başarıyla fırlatıldı" ifadelerine verilmişti. Türkiye’nin savunma sanayiinde gelişimine ve sonda roketin fırlatma testine yönelik Gazeteci Ceyhun Bozkurt A Haber’de yorumlarda bulundu.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), ROKETSAN tarafından geliştirilen Türkiye'nin yerli ve milli sonda roketinin İğneada'da başarıyla fırlatılarak test edildiği geçtiğimiz günlerde yapılan paylaşımla duyurmuştu.
SSB'nin, eski adı Twitter olan X sosyal medya platformundan yapılan paylaşımında, yerli ve milli roket testine ilişkin bilgileri aktarmıştı.
Savunma Sanayii Başkanlığı resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ülkemizin uzaya erişim çalışmaları kapsamında ileri mühendislik teknolojilerimizle geliştirilen sonda roketimiz, İğneada'dan başarıyla fırlatıldı. Tüm kritik alt sistemleri yerli, milli ve özgün olarak Roketsan tarafından geliştirilen roketimizin başarılı fırlatma testi ülkemize hayırlı olsun." ifadeleri kullanıldı.
SSB BAŞKANI PROF. DR. HALUK GÖRGÜN: ÇOK ÖNEMLİ BİR EŞİĞİ DAHA AŞTIK
Öte yandan Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu. Görgün, "Yerli ve milli roket teknolojilerimizde çok önemli bir eşiği daha aştık. Başarıyla fırlatmasını gerçekleştirdiğimiz roket teknolojilerimiz sayesinde uzay çalışmalarımız çok büyük bir ivme kazanacak. Düşünen, tasarlayan, geliştiren, üreten ve yöneten Roketsan 'ımızın tüm çalışanlarına teşekkür ederim. İnsanlığın hakim tepesi uzaya da yüksek teknolojilerimizi daha fazla taşımaya ve şirketlerimizin hedeflerine ulaşmaları için onlara destek olmaya kararlıyız" dedi.
"TÜRKİYE YÜZYILI'NIN UZAY TEKNOLOJİLERİNE VURULACAK MÜHÜRÜN HABERCİSİ"
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır gerçkeleştirilen başarının "Türkiye Yüzyılı'nın uzay teknolojilerine vurulacak mührünün haberi" olduğunu söyleyerek, Birkaç cümleyle özetlenen bu başarı, TürkiyeYüzyılı'nın uzay teknolojilerine vurulacak mührünün haberi. Peşisıra gelecek nice müjdenin habercisi… Roketsan mühendislerimizi yürekten kutluyorum" dedi.
Gazeteci Ceyhun Bozkurt A Haber'de, Türkiye'nin savunma sanayii atılımlarına ve geçtiğimiz günlerde fırlatma testi yapılan 'sonda' roketine yönelik açıklamalarda bulundu.
"ÇEVRE HALKI DEPREM OLUYOR ZANNETMİŞ"
Bozkurt, "İğneada'da yaşanan dostlarımız var, 'sonda' roketi test aşamasında o kadar güçlü bir enerji oluşturmuş ki, çevre halkı deprem olduğunu zannetmiş. Türkiye'de savunma sanayii başkanlığı çok önemli bir örnek gösteriyor. Hem kamu hem de özel sektörün nasıl doğru bir planlama ile ilerleyebileceğini gözler önüne seriyor.
ROKETSAN zaten bunun çalışmalarını uzun süredir yapıyordu. 2020 yılında ilk test aşamasında 135 kilometreye ulaşıldı. Bu atışın ise ne kadar irtifaya çıktığı konusunda henüz bir bilgi paylaşımı yok ve muhtemelen de paylaşılmayacak.
"TÜRKİYE'NİN UZAYA ULAŞMASI ANLAMINA GELİYOR"
Hedef 2027'de 'Şimşek' roketleri ile 550 kilometreye ulaşabilmek. Bu, 2027'de Türkiye'nin uzaya ulaşması anlamı geliyor. Türk savunma sanayii açısından bu durum önemli bir etki oluşturacak. Bu güce ulaşması Türkiye'nin ciddi bir şekilde füze gücün etkileyecek, çünkü dikey atış çok kolay bir atış değildir. Uzay teknolojileri açısından ciddi avantaj sağlayacaktır." İfadelerini kullandı.
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