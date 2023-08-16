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ÖSYM YKS tercih sonucu TIKLA-SORGULA ekranı! YKS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Üniversite yerleştirme...

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Giriş Tarihi: 16.08.2023
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ÖSYM YKS tercih sonucu TIKLA-SORGULA ekranı! YKS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Üniversite yerleştirme...

"YKS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Binlerce genç, yeni eğitim öğretim yılı için yükseköğretim hayallerini gerçekleştirmek için sabırsızlanıyor. Üniversite tercih sonuçlarını öğrenmek için ÖSYM'nin resmi https://sonuc.osym.gov.tr/ adresini takip eden adaylar, sonuçların açıklanmasını bekliyor. Zorlu ve yorucu bir sınav sürecinin ardından son basamağa gelen öğrenciler, tercih listelerinde adlarını gördükleri takdirde kayıt işlemlerine başlama fırsatını elde edecekler. Peki, YKS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Üniversite yerleştirme...

YKS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Üniversite yerleştirme sonuçlarına yönelik detaylar sorgulanan konular arasında yer alıyor. Üniversitelerin iki ve dört yıllık fakülteleri için tercih işlemlerinde bulunan adaylar son dakika YKS tercih sonuçları açıklandı duyurusu için nefeslerini tuttu. ÖSYM'nin sonuç açıklamam sistemi üzerinden üniversite tercih sonuçları sorgulanıyor. Peki, YKS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Üniversite yerleştirme...

YKS TERCİH DÖNEMİ TAMAMLANDI!

27 Temmuz tarihinde başlayan YKS tercih işlemleri 08 Ağustos 2023 tarihinde saat 23.59'da sona erdi.

Aldıkları sözel, sayısal ve eşit ağırlık puanına göre listelerini hazırlayan adaylar ÖSYM sistemine hazırladıkları listeleri kaydetti.

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023?

YKS yerleştirme sonuçları bekleniyor. Ancak sonuç tarihine ilişkin ÖSYM'den bir açıklama gelmedi. Üniversite yerleştirme sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair elektronik kayıt tarihlerine bakarak ortalama bir tarih elde etmek mümkün.

Resmiyet kazanmasa da kayıt tarihlerine bakıldığında sonuçların 26 Ağustos tarihine kadar adaylarla buluşması bekleniyor.

Konu ile ilgili ÖSYM'den resmi bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN SORGULANIR?

YKS üniversite tercih sonuçları ÖSYM sonuç açıklama sistemi (sonuc.osym.gov.tr) adresinden adayların T.C kimlik numaraları ve şifreleri ile öğrenilecek.

ÖSYM SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.

Elektronik kayıtlar ise 28-30 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt hakkı kazanan adayların, gerekli belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur.

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