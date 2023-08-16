ÖSYM YKS tercih sonucu TIKLA-SORGULA ekranı! YKS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Üniversite yerleştirme...

YKS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Üniversite yerleştirme sonuçlarına yönelik detaylar sorgulanan konular arasında yer alıyor. Üniversitelerin iki ve dört yıllık fakülteleri için tercih işlemlerinde bulunan adaylar son dakika YKS tercih sonuçları açıklandı duyurusu için nefeslerini tuttu. ÖSYM'nin sonuç açıklamam sistemi üzerinden üniversite tercih sonuçları sorgulanıyor. Peki, YKS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Üniversite yerleştirme...