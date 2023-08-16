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Sanatçı Cahit Seyhanlı vefat etti | MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den taziye mesajı

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.08.2023 Güncelleme Tarihi: 16.08.2023
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Sanatçı Cahit Seyhanlı vefat etti | MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den taziye mesajı

Türk sanatının önde gelen isimlerinden sanatçı-müzisyen Cahit Seyhanlı vefat etti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli acı haber sonrası taziye mesajı paylaştı.

Türk sanatının önde gelen isimlerinden müzisyen Cahit Seyhanlı vefat etti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de hayranlıkla dinlediği Adanalı sanatçı Cahit Seyhanlı 84 yaşında hayatını kaybetti.

Sosyal medya platformu 'X'ten paylaşımda bulunan Devlet Bahçeli, "Adanalı Cahit Seyhanlı, Türk milletinin ruh zenginliğini yudum yudum içine çeken, muazzam sesiyle ve muazzez seciyesiyle çok geniş bir hayran kitlesine erişen duayen bir isimdi.

Kaldı ki Türk müziğinin müşfik ve müstesna ses ustasıydı. Sade hayatı ve samimi duruşuyla nice gönüle tercüman olmuştu. Adana'dan çıkıp Türkiye'ye mal olan ve yüreklere nüfuz eden saygın bir sanatkarımızdı.

Merhum sanatçımızın şarkılarını her zaman takdirle dinlemiştim. Ne var ki bugün ebediyete irtihalini müessif bir hissiyatla öğrendim." dedi.

Bahçeli, "Çukurova'nın yanık ve yüksek sesi Sayın Cahit Seyhanlı'ya Cenab-ı Allah'tan rahmetler niyaz ediyor, kederli ailesine ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum.

Geride bıraktığı 84 yıllık hayatını kemali edeple yad ediyor, mekanı cennet olsun diyorum." ifadelerine yer verdi.

İşte MHP’nin yerel seçim şarkısı

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