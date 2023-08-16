İsmail Saymaz: İttifak olmadan İstanbul'u kazanmak için İmamoğlu yetmeyebilir
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dün yaptığı açıklamalarda İBB Başkanlığına yeniden aday olacağının sinyallerini verirken CHP'ye yakınlığıyla bilinen İsmail Saymaz İmamoğlu'nun sözlerini değerlendirdi. Saymaz, İmamoğlu'nun İBB'yi bırakıp CHP Genel Başkanlığı'na aday olması durumunda "İmamoğlu yerini AK Parti'ye bırakıp gitse bunun siyasi maliyetini ömrünün sonuna kadar taşımak zorunda kalırdı." dedi. Diğer yandan İstanbul'da ittifak yapılmadan İmamoğlu'nun kazanmasının zor olacağının altını çizen Saymaz "İmamoğlu'nun İstanbul'a yönelmesiyle Kılıçdaroğlu ekibi dün gece en rahat uykularından birini çekmiştir." ifadelerini kullandı.
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dün yaptığı açıklamalarda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adaylık sinyali verdi.
HDPKK'YA SELAM ÇAKTI
Ekrem İmamoğlu "İstanbul için bir kez daha yola çıkıyorum. Kentine sahip çıkan, oyuna sahip çıkan İstanbul gönüllüleriyle İstanbul'u savunmak için bir kez daha yola çıkıyorum. Tekrar İstanbul ittifakını en güçlü şekilde kurmaya geliyorum" diyerek HDPKK ve İYİ Parti'ye mesaj verdi.
PARTİDE DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜM VURGUSU
Partisinin değişimi ve dönüşümünün siyaset hayatının çok önemli bir misyonu olduğunu ifade eden İmamoğlu "Yenilenme, değişim, dönüşüm tabii ki kolay değildir ama bunu hep birlikte gerçekleştirmek zorundayız." dedi.
CHP'ye verdiği destekle bilinen İsmail Saymaz katıldığı canlı yayında İmamoğlu'nun aldığı kararı değerlendirdi.
İşte İsmail Saymaz'ın açıklamalarında öne çıkanlar:
"ÖMRÜNÜN SONUNA KADAR TAŞIMAK ZORUNDA KALIRDI"
İmamoğlu belediye başkanlığından istifa ederek CHP Genel Başkanlığına aday olmayı göze alamadı. İmamoğlu yerini AK Parti'ye bırakıp gitse bunun siyasi maliyetini ömrünün sonuna kadar taşımak zorunda kalırdı.
"EN KÖTÜ İTTİFAKSIZ GİRECEK"
Eğer kurultaydan Kemal Kılıçdaroğlu çıkarsa muhalif seçmen "Yine mi Kılıçdaroğlu?" diyerek sandığı protesto edebilir. Diğer yandan ittifaklar kurulamayabilir. İYİ Parti ve HDP aday çıkarma planı yapıyor. İmamoğlu en kötü ittifaksız şekilde seçime girebilir. Ayrıca İstanbul İl Başkanı ile İmamoğlu arasında gerilim var. O yüzden İstanbul'u beraber yönetemezler. Diğer yandan kurultayda Kılıçdaroğlu'nu destekleyen isimler İmamoğlu'nu açık şekilde eleştiriyor.
TEK BAŞINA İMAMOĞLU YETMEYEBİLİR
İmamoğlu'nun kişisel karizması bu seçimi tek başına kazanmaya yetmeyebilir. Mustafa Sarıgül geçtiğimiz seçimi kaybetti o yüzden onun aday gösterileceğini düşünmüyorum. İmamoğlu İstanbul'da CHP dışında adayı yok.
CHP SEÇMENİ CANLI CENAZEYE DÖNDÜ
İmamoğlu HDP seçmeninin desteğini alır, İYİ Parti'yi ikna eder ve 14-28 Mayıs'ta canlı cenazeye dönmüş CHP kitlesini arkasına alırsa İstanbul'u kazanabilir.
KILIÇDAROĞLU EN RAHAT UYKUSUNU UYUDU
Özgür Özel İmamoğlu'nun desteğini almasını gerekir. Eğer alamazsa Kılıçdaroğlu karşısında şansı çok zor. İmamoğlu'nun İstanbul'a yönelmesiyle Kılıçdaroğlu ekibi dün gece en rahat uykularından birini çekmiştir.
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