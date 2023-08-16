İsmail Saymaz: İttifak olmadan İstanbul’u kazanmak için İmamoğlu yetmeyebilir

"EN KÖTÜ İTTİFAKSIZ GİRECEK"

Eğer kurultaydan Kemal Kılıçdaroğlu çıkarsa muhalif seçmen "Yine mi Kılıçdaroğlu?" diyerek sandığı protesto edebilir. Diğer yandan ittifaklar kurulamayabilir. İYİ Parti ve HDP aday çıkarma planı yapıyor. İmamoğlu en kötü ittifaksız şekilde seçime girebilir. Ayrıca İstanbul İl Başkanı ile İmamoğlu arasında gerilim var. O yüzden İstanbul'u beraber yönetemezler. Diğer yandan kurultayda Kılıçdaroğlu'nu destekleyen isimler İmamoğlu'nu açık şekilde eleştiriyor.

TEK BAŞINA İMAMOĞLU YETMEYEBİLİR

İmamoğlu'nun kişisel karizması bu seçimi tek başına kazanmaya yetmeyebilir. Mustafa Sarıgül geçtiğimiz seçimi kaybetti o yüzden onun aday gösterileceğini düşünmüyorum. İmamoğlu İstanbul'da CHP dışında adayı yok.