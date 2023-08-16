Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den flaş açıklama! Liselerde sınıf tekrarı geri gelecek mi?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, deprem bölgesindeki 45 bin dersliğin onarımının tamamlandığını, çelik konstrüksiyonla inşa edilen 400 dersliğin de yeni eğitim öğretim yılında kullanıma hazır olacağını açıkladı.

Tekin, Başkent Öğretmenevi'nde, medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya gelerek eğitim gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Maarifin çok daha geniş ve vizyoner bir anlayışla ele alınması gerektiğini söyleyen Tekin, Milli Eğitim Bakanlığının, resmi ve özel yaklaşık 74 bin okulda 20 milyon öğrenci ve 1 milyon 210 bin öğretmenle toplumun tamamına hitap ettiğini belirtti.

Tekin, öğrencileri, milli kültür ve medeniyetin değerleriyle buluşturarak çağın gerektirdiği becerilerle donatmak için gece gündüz çalıştıklarını, iletişim, teknoloji ve farklı bilgi kaynaklarının hayatın merkezine bu denli oturduğu bir dönemde, çok boyutlu bir eğitim iklimi inşa etmeyi hedeflediklerini kaydetti.