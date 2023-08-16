İstanbul’da deprem riski olan tüm okullar boşaltıldı! İstanbul Valiliği sayıları paylaştı

Burada, 17 Şubat'ta İstanbul Valiliği kararıyla güçlendirme ya da yıkılarak yeniden yapım kararı alınan 93 okulla ilgili açıklama yapan Gül, 1999 Gölcük depreminin bir milat olduğunu, deprem sonrası yapılardaki standartların değiştiğini anlattı.

Bu kapsamda, 1999 depremi öncesinde inşa edilen okulların dayanıklılıklarının artırılması için çalışmalar yapıldığını hatırlatan Gül, 2006'da özel bir proje koordinasyon ekibi kurulduğuna vurgu yaptı.