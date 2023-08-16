İYİ Parti'de milletvekili borsası! Mesajlar ifşa oldu: İmamoğlu'nun adamı 3 milyon dolar vermiş
İYİ Parti'de skandallar bitmiyor. Partiden ihraç edilen İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi Musa Ertugan, Akşener'in partide milletvekili borsası kurduğunu açıklamıştı. Eski İstanbul Organize Suçlar Şube Müdürü Adil Serdar Saçan'ın WhatsApp görüşmelerinin görüntü kaydını paylaşan Ertugan, "Milletvekili borsası oluşturmuşsunuz. Siz siyasi emek dolandırıcısısınız" sözleriyle İYİ Parti yönetimi ve Akşener'e tepki gösterdi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve partisiyle ilgili skandal bir mesajlaşma ortaya çıktı. İYİ Parti'de Kurucular Kurulu Üyesi olan ve yakın zamanda partiden ihraç edilen Musa Ertugan, daha önce de dile getirdiği ve Akşener'in partide milletvekili borsası kurduğu yönündeki iddialarına bir mesajlaşma görüntüsü de ekledi.
Eski Emniyet Şube Müdürü Adil Serdar Saçan ve bir arkadaşının Whatsapp konuşmasını paylaşan Ertugan skandalı sosyal medyadan paylaştı.
"İMAMOĞLU'NUN ADAMI 3 MİLYON DOLAR VERMİŞ"
Mesajlaşmada Ertugan'ın arkadaşım dediği kişinin Adil Serdar Saçan'dan bir milletvekili adayıyla ilgili bilgi istediği görülüyor. Saçan ise sözkonusu kişiyle ilgili "Van'lı bir inşaatçı, Ekrem İmamoğlu'nun adamı. 3 milyon dolar vermiş." cevabı veriyor.
"ONLAR DA BİN DEFA DAHA Ş...DİR."
İşte bu mesajlaşmayı sosyal medyadan paylaşan Ertugan şu ifadeleri kullandı: "Siyasi dolandırıcı demiştim. Genel Başkan bize ağır sözler söylemiş. Eyvallah doğru söylemiş. İftira atan şerefsizdir. Ben de diyorum ki iftira atmadan attı diyenler kimlerse onlar da bin defa daha ş...dir."
"MİLLETVEKİLİ BORSASI OLUŞTURMUŞSUNUZ"
Ertugan şunları da ekledi: Al sana belge 1. İstanbul Kurucu Organize Şube Müdürü Adil Serdar Saçan ile bir arkadaşımızın yazışması. Emeklerimiz üzerinden milletvekili borsası oluşturmuşsunuz. Tekrar söylüyorum siz siyasi emek dolandırıcısısınız.
PARTİDEN İHRAÇ EDİLDİLER
İYİ Parti'de Ethem Baykal, Günay Kodaz, İsmet Koçak, Musa Ertugan, Tamer Kayaalp ve Sevinç Gümüş, Genel Başkan Meral Akşener'in imzasıyla Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti. İYİ Parti'nin kurucuları arasında yer alan Musa Ertugan, Meral Akşener'in bu kararına sosyal medya hesabından sert yanıt vermişti.
''VAY EMEK DOLANDIRICISI VAY"
Musa Ertugan, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı; "Disiplin mi? Çokta tın, sen düşün! Vay emek dolandırıcısı vay... Sene 2015… Beni sen aradın. Bana verdiğin sözler ve umutlar üzerine ömrümün 8 yılını verdim. 3 adet mülkümü sattım. En zor günlerinde sen istediğin için yanından ayrılmadım. Herkesin içerisinde Musa başkanım seni yanımda görünce kendimi güvende hissediyorum yanımdan ayrılma demiştin. Ailemden uzak kaldım. Canımı koydum. Başımı koydum.
15 Temmuz'dan sonra kim vardı yanında. Neredeydi oğlunun milletvekili yaptığı kişiler. Çok emek verdim maddi manevi üzerinde hakkım var… O günlerde sen en çok bana 'Hakkını helal et Musa başkanım' demiştin. Demek ki üzerinde hakkım olduğunu biliyordun. Sözünde durmadın bizleri kullandın. Emeklerimizi, parayı verdim sıramı aldım diyen kadına (2018) ve oğlun Fatih Akşener'in arkadaşına pazarladın.
"BURASI SENİN ŞİRKETİN Mİ?"
Milletvekili yaptın. 2 tane de kontenjan koydun. Sandık oylamalarında hile yapılmasına müsaade ettin. Burası senin özel aile şirketin mi? Sen milletimize adaletten haktan bahsederken 'Yola çıktıklarımı yolda bırakmayacağım' demiştin. Bizleri maddi manevi dolgu malzemesi olarak kullandın. Kendi yol arkadaşlarına adaletli davranmadın. Bizlerin sayesinde orada oturuyorsun ve yetkilisin.
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