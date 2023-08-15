15 Ağustos 2023, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Üvey Anne
- Vermem Seni Ellere
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
İBB son 4 yılda nasıl yönetildi?
İmamoğlu ne söz vermişti, ne yaptı? İBB'de yolda kalan otobüs ve trafik sorunu çözülemiyor. İBB otobüsleri neden yolda kalıyor? İETT’de günlük arıza sayısı 2000'lere yaklaşıyor. İstanbul trafik yoğunluğunda 1. Sırada. Dünyada trafik yoğunluğunda İstanbul 1. Sıraya yükseldi. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.