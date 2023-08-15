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İBB son 4 yılda nasıl yönetildi?

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Giriş: 15.08.2023 12:07
Güncelleme:15.08.2023 12:07
İmamoğlu ne söz vermişti, ne yaptı? İBB'de yolda kalan otobüs ve trafik sorunu çözülemiyor. İBB otobüsleri neden yolda kalıyor? İETT’de günlük arıza sayısı 2000'lere yaklaşıyor. İstanbul trafik yoğunluğunda 1. Sırada. Dünyada trafik yoğunluğunda İstanbul 1. Sıraya yükseldi. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.
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