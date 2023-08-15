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Milli Savunma Bakanlığı paylaştı: Eyyam-ı Bahur sıcaklarında vatan görevi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.08.2023
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Milli Savunma Bakanlığı paylaştı: Eyyam-ı Bahur sıcaklarında vatan görevi

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı, Mehmetçiğin 'Eyyam-ı Bahur' sıcaklarında görev başında operasyon bölgelerinde çekilen fotoğraflarını paylaştı.

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