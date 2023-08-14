Fondaşları ittifak korkusu sardı: Partiler tek başına girerse eldeki belediyeler de gidecek

"İTTİFAK MECBURİYETİNİ REDDEDİYORUZ"

Öte yandan İYİ Parti Siyasi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oktay Vural'ın "İttifaklara ne mecburuz ne de mahkumuz. Böyle bir mecburiyeti reddediyoruz. Türkiye'nin sorunlarının çözüm yeri genel seçimdir. iradenin değiştirilmesi gereken yer genel seçim. yerel seçimlerin siyasi sonucu olmaz" sözleri CHP'de rahatsızlık oluşturdu.

CANLI YAYINDA KAVGA: İYİ PARTİ YÜZÜNDEN BALIKESİR'İ KAYBETTİK

Bu gelişmeler yaşanırken CHP ve İYİ Partili isimlerin canlı yayındaki kavgası da siyaset gündemine bomba gibi düştü. Fondaş Sözcü TV yayınına katılan CHP'li Gaye Usluer yaptığı açıklamada "Örneğin Balıkesir ili, sayın Turhan Çömez'in de milletvekili olduğu il yapılan anketlerde CHP adayı tarafından alınabiliyor görülürken ittifak nedeniyle İYİ Parti'ye verilmiştir ve Balıkesir kaybedilmiştir. Esasında hep o kazanılan 11 büyükşehiri konuşuyoruz ama kaybedilen şehirler de ittifakların sonucudur." sözleriyle fitili ateşledi.