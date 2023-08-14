Fondaşları ittifak korkusu sardı: Partiler tek başına girerse eldeki belediyeler de gidecek
Seçimlerde CHP ile İYİ Parti'nin yanında küçük ortakların da katıldığı ittifak büyük bir mağlubiyet alırken seçimler sonrası İYİ Parti'den koalisyondan kopmaya yönelik üst üste sinyaller geldi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener CHP'den aldıkları 15 milletvekilini 'hayatının en büyük pişmanlığı' olarak tanımlarken Kılıçdaroğlu'na üstü kapalı emeklilik çağrısı yaptı. Bu gelişmeler sonrası Kılıçdaroğlu da yerel seçimlerde İYİ Parti olmadan da İstanbul ve Ankara'yı kazanabileceklerini ifade ederken konu fondaş Tele 1 ekranlarında tartışıldı. Siyaset Bilimci Prof.Dr. Tanju Tosun yaptığı açıklamada "Eğer partiler tek başına seçime girerse geçen seçimdeki belediye başkanlıklarının bazılarının kaybedilmesi söz konusu. Kılıçdaroğlu da bu tabloyu görüyor" dedi.
Seçimlerde arkasına HDP ve PKK'nın yanında İYİ Parti ile küçük ortakları almasına rağmen büyük bir hezimet yaşayan ve ondan fazla seçim kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu istifaya yanaşmadı.
SEÇİMLERDEN ÖNCE FARKLI SEÇİMLERDEN SONRA FARKLI AKŞENER
Seçimlerden önce Kılıçdaroğlu'nu ailesine vasiyet eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener seçimlerdeki mağlubiyet sonrası Kılıçdaroğlu'nu hedef tahtasına koydu. Akşener yaptığı açıklamada "Eğer milletin tercihinden bir siyasetçi şikayet edip onu sorguluyorsa derhal emekli olup evine gitmelidir" ifadelerini kullandı.
"HAYATIMIN EN BÜYÜK PİŞMANLIĞI"
Akşener ayrıca "CHP'den 15 milletvekili istedik. Hayatımın en büyük pişmanlığıdır." ifadelerini kullanırken, bu açıklamalar sonrası İYİ Parti'den üst üste ittifaktan kopmaya yönelik açıklamalar geldi.
'SEÇİMLERE AYRI GİRELİM' TALEBİ
İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu ve İYİ Parti Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu gibi isimler 14-28 Mayıs'taki seçimler sonrası ittifakın bittiğinin altını çizip İYİ Parti tabanında 'seçimlere ayrı girelim' talebi olduğunu söyledi.
AKŞENER 26 AĞUSTOS'TA NEYİ AÇIKLAYACAK?
Bir yandan da gözler İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Büyük Taarruz'un 101'inci yıl dönümü olan 26 Ağustos'ta yapacağı açıklamalara çevrildi.
Kulislerde Akşener'in 26 Ağustos'ta sert bir açıklama yapacağı, "Partinin başından gitsem bile CHP ile ittifak yapmayın" diyeceği, beldelerde bile seçime müstakil gireceklerini ilan edeceği konuşulmaya başlandı.
"İTTİFAK MECBURİYETİNİ REDDEDİYORUZ"
Öte yandan İYİ Parti Siyasi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oktay Vural'ın "İttifaklara ne mecburuz ne de mahkumuz. Böyle bir mecburiyeti reddediyoruz. Türkiye'nin sorunlarının çözüm yeri genel seçimdir. iradenin değiştirilmesi gereken yer genel seçim. yerel seçimlerin siyasi sonucu olmaz" sözleri CHP'de rahatsızlık oluşturdu.
CANLI YAYINDA KAVGA: İYİ PARTİ YÜZÜNDEN BALIKESİR'İ KAYBETTİK
Bu gelişmeler yaşanırken CHP ve İYİ Partili isimlerin canlı yayındaki kavgası da siyaset gündemine bomba gibi düştü. Fondaş Sözcü TV yayınına katılan CHP'li Gaye Usluer yaptığı açıklamada "Örneğin Balıkesir ili, sayın Turhan Çömez'in de milletvekili olduğu il yapılan anketlerde CHP adayı tarafından alınabiliyor görülürken ittifak nedeniyle İYİ Parti'ye verilmiştir ve Balıkesir kaybedilmiştir. Esasında hep o kazanılan 11 büyükşehiri konuşuyoruz ama kaybedilen şehirler de ittifakların sonucudur." sözleriyle fitili ateşledi.
İYİ PARTİ: CHP TEŞKİLATLARI ÇALIŞMADIĞI İÇİN KAYBETTİK
İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez ise Usluer'in bu sözlerine yanıt verirken "Haksız ithamda bulunuyorsunuz. Söyledikleriniz doğru değil Balıkesir özelinde. Ben şimdi kalkar "CHP teşkilatları çalışmadı" desem polemik büyür. Söyledikleriniz yanlış" ifadelerini kullandı.
KILIÇDAROĞLU'NDAN İYİ PARTİ'YE REST
Yaşanan gerginlik henüz tazeyken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu fondaş T24'e verdiği röportajda İYİ Parti'yi hedef aldı. Kılıçdaroğlu İYİ Parti'nin ayrı aday çıkarması durumunda İstanbul'u kaybetmeyeceklerini ifade ederken "Niye kaybedelim? Belediye başkanlarımız başarılı." dedi.
"AYRI GİRERLERSE ELDEKİ BELEDİYELER DE GİDECEK"
Bu gelişmelerin ışığında ittifaktaki durumu fondaş TELE 1'de yorumlayan Siyaset Bilimci Prof.Dr. Tanju Tosun çarpıcı ifadeler kullandı. Tosun "Eğer partiler tek başına seçime girerse geçen seçimdeki belediye başkanlıklarının bazılarının kaybedilmesi söz konusu. Kılıçdaroğlu da bu tabloyu görüyor" dedi.
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