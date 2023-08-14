Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’ndan ekolojik köprü açıklaması: Çalışmalar devam ediyor

"Bu köprüler Kanada, ABD, Almanya, Singapur ve Avustralya gibi ülkelerde de oldukça yaygın. Bizim amacımız da bu dünyayı birlikte paylaştığımız yaban hayvanlarının da yaşamını koruyup, kollamak. Şu anda 4 ekolojik köprümüzün yapım çalışmaları devam ediyor. İzmir-Çeşme otoyolu üzerinde bir, Halkalı-Eskişehir Hızlı Tren Projesi kapsamında 3 ekolojik köprünün yapımı sürüyor. Aydın-Denizli otoyolu üzerinde de yapımı planlanan köprü var. Ayrıca, Tarsus-Pozantı otoyolu projesinde Türkiye'de ilk yaban hayatı köprüsü olan "Orman Ekosistem Köprüsü" inşa edildi."

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