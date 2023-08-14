14 Ağustos 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Pendik Uluçınar Cami İmamı Halil Konakçı hakkında inceleme başlatıldı

Pendik Uluçınar Cami İmamı Halil Konakçı hakkında inceleme başlatıldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.08.2023 Güncelleme Tarihi: 14.08.2023
ABONE OL
Pendik Uluçınar Cami İmamı Halil Konakçı hakkında inceleme başlatıldı

Diyanet İşleri Başkanlığı, son günlerde sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle Pendik Uluçınar Cami İmamı Halil Konakçı hakkında inceleme başlattı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA