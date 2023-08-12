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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 1'i turuncu kategoride 4 terörist etkisiz hale getirildi

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Giriş Tarihi: 12.08.2023 Güncelleme Tarihi: 12.08.2023
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 1’i turuncu kategoride 4 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 1'i turuncu kategoride bulunan 'Agit' kod adlı Veysi Aydemir olam üzre 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya şehitlerimizin kanının yerde kalmadığını ve 1'i turuncu kategoride bulunan 4 teröristin öldürüldüğünü bildirdi.

Yerlikaya, "Teröristlerden biri Bakanlığımız terör arananlar listesinde Turuncu kategoride yer alan 'Agit' kod adlı Veysi Aydemir. Hain teröristlerin geçmişteki faaliyetlerine yönelik yapılan inceleme sonucunda; Bitlis'te 2015-2021 yılları arasında, 11 güvenlik görevlimizin şehit edildiği ve 19 güvenlik görevlimizin yaralandığı 5 eyleme katıldıkları tespit edildi. Bitlis İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan istihbarat çalışması sonucunda; Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı ile Bitlis İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde; Hava Kuvvetleri Komutanlığı uçakları, Atak Taarruz Helikopterleri ve J-SİHA desteğinde, Bitlis Söğütlü kırsalında, JÖH, Jandarma Komando ve Güvenlik Korucusu Timlerinin katılımı ile gerçekleştirilen Şehit Güvenlik Korucusu Mehmet YILGIN operasyonu kapsamında 4 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Terör örgütü mensuplarına yardım ve yataklık yapan 8 şahıs gözaltına alındı. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlık ve afiyet diliyorum. Operasyonu gerçekleştiren kahraman Jandarmalarımızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz aralıksız devam edecek." ifadelerine yer verdi.

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