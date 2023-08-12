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Başkan Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği! Macaristan Hindistan ve ABD'ye gidecek...

GÜNDEM ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 12.08.2023 Güncelleme Tarihi: 12.08.2023
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Başkan Erdoğan’ın yoğun diplomasi trafiği! Macaristan Hindistan ve ABD’ye gidecek...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ağustos ayında Macaristan, Eylül ayında ise Hindistan ve ABD'ye gidecek. Başkan Erdoğan'ın baş döndüren dış temaslarının ayrıntılarını A Haber Muhabiri Rüya Akkuş aktardı.

Başkan Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği sürüyor. Erdoğan, önümüzdeki süreçte Macaristan, Hindistan ve ABD'yi ziyaret edecek.

Başkan Erdoğan'ın dış temaslarının detaylarını A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı.

Akkuş şunları kaydetti:

"Geniş bir 1-1.5 aylık bir perspektif çizmekte fayda var. Çünkü Başkan Erdoğan, Ağustos ayında da yurt dışı ziyaretlerde bulunacak. Eylül ayında da Başkan Erdoğan'ın bu ziyaretleri devam edecek. Üstelik tam da bu diplomatik temaslar sürerken belki de Türkiye'nin yabancı konukları da olacaktır.

İLK DURAK MACARİSTAN

Öncelikle 20 Ağustos tarihinde bir planlama söz konusu. Başkan Erdoğan Macaristan'a gidecek. Hem bir anlamıyla da hem jest ziyareti olacak. Bu tarihte milli günü var Macaristan'ın. Başkan Erdoğan aynı gün gidecek ve aynı gün içinde ülkeye geri dönecek. Türkiye'nin Macaristan'ın yanında olduğunu göstermiş olacak. Sonrasında Başkan Erdoğan Ankara'da olacak.

PUTİN İLE GÖRÜŞME OLACAK MI?

Ay sonuna doğru da belki Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir temasta bulunabilir. Esasen biz Putin'in Türkiye'ye gelmesini bekliyoruz ama aksi yönde bir ziyaret de gerçekleşebilir. Ağustos ayı sonu ve Eylül ayı başında bir Putin ile yüz yüze görüşmeyi eklemekte fayda var. Tahıl koridorunun geleceği için bu yüz yüze görüşme oldukça önemli.

G-20 İÇİN HİNDİSTAN ZİYARETİ

Başkan Erdoğan, 9-10 Eylül tarihlerinde bu kez G-20 Zirvesi'ne katılmak üzere Hindistan'a gidecek. Temasları sonrası Türkiye'ye dönecek.

ABD'YE KRİTİK ZİYARET

17-21 Eylül tarihlerinde ise Başkan Erdoğan, Amerika'da olacak. Orada Birleşmiş Milletler Genel Kurulu düzenlenecek. Türkiye de bu kurula karılacak. Burada alınacak olan kararlar da dünya açısından oldukça önemli. Böylesi ziyaretlerde (ABD) ikili temaslar öne çıkar. BM üyesi olan diğer ülke liderleri ile ayrı ayrı görüşecek. Buna dair de planlamalar yapılmakta. Son olarak özellikle de Rusya ile temaslar dünya açısından büyük önem taşıyacak."

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