Başkan Erdoğan’ın yoğun diplomasi trafiği! Macaristan Hindistan ve ABD’ye gidecek...

PUTİN İLE GÖRÜŞME OLACAK MI?

Ay sonuna doğru da belki Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir temasta bulunabilir. Esasen biz Putin'in Türkiye'ye gelmesini bekliyoruz ama aksi yönde bir ziyaret de gerçekleşebilir. Ağustos ayı sonu ve Eylül ayı başında bir Putin ile yüz yüze görüşmeyi eklemekte fayda var. Tahıl koridorunun geleceği için bu yüz yüze görüşme oldukça önemli.