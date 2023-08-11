Dünya gözünü Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin görüşmesine çevirdi









DÜNYA SAHNESİNE ÇIKACAK

Rusya tarafının ise Polonya üzerinden Avrupa'yı tehdit ettiği düşünülüyor. Eylül ayında Hindistan'da G-20 Zirvesi yapılacak. Kremlin'den bir kaynağa göre Rusya Devlet Başkanı Putin'in "yeniden dünya sahnesine çıkmak" için zirveye katılması gündemde. Putin, G-20 öncesinde elini güçlendirmek istiyor.