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Dünya gözünü Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin görüşmesine çevirdi

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 11.08.2023
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Dünya gözünü Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin görüşmesine çevirdi

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş şiddetlenerek devam ederken, bölge diken üzerinde. Moskova’da yolcu uçakları İHA tehdidiyle karşı karşıya kalırken, Karadeniz’de gemiler risk altında. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki zirve artık kilit önem taşıyor.

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaş 534 gündür sürüyor. Birkaç haftadır ise yeni cepheler açılıyor. Karadeniz'de gemiler risk altına girerken, yolcu uçakları da İHA'larla karşı karşıya kalıyor.

Uzmanlara göre savaşın şiddetlenmesinin bazı nedenleri şunlar:


Avrupa ve ABD'nin silah desteğini artırdığı Ukrayna, kaybettiği toprakları geri almak için karşı harekâta geçmiş durumda. Kış gelmeden sonuç almak istiyorlar.


Kiev yönetimi ayrıca geçtiğimiz günlerde "Savaş yakında tamamen Rusya topraklarına taşınacak" açıklamasını yapmıştı. O günden beri Rusya topraklarına yönelik saldırılar artmış durumda.





DÜNYA SAHNESİNE ÇIKACAK
Rusya tarafının ise Polonya üzerinden Avrupa'yı tehdit ettiği düşünülüyor. Eylül ayında Hindistan'da G-20 Zirvesi yapılacak. Kremlin'den bir kaynağa göre Rusya Devlet Başkanı Putin'in "yeniden dünya sahnesine çıkmak" için zirveye katılması gündemde. Putin, G-20 öncesinde elini güçlendirmek istiyor.






TÜRKİYE'DEN KALKAN UÇAK İNİŞ YAPAMADI
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın insansız hava araçlarıyla (İHA) Moskova ve Sivastopol'a saldırı girişiminde bulunduğunu duyurdu. Rus basınına göre Türkiye'den Moskova'ya uçan bir uçak St. Petersburg'daki Pulkovo Havalimanı'na yönlendirildi.



ABD BASINI: NATO KARADENİZ'E ODAKLANMALI
Savaşın yayıldığı bir diğer alan Karadeniz. New York Times, "Karadeniz, NATO için Ukrayna kadar önemli bir savaş alanı" başlığını attı. Rusya'nın tahıl girişiminden çekilmesinin ardından gerilimin arttığına dikkat çekilen haberde, "Rusya, kıyıları vurmaya başladı, Ukrayna, Rus gemilerine saldırıyor" denildi.

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