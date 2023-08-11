Dünya gözünü Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin görüşmesine çevirdi
Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş şiddetlenerek devam ederken, bölge diken üzerinde. Moskova’da yolcu uçakları İHA tehdidiyle karşı karşıya kalırken, Karadeniz’de gemiler risk altında. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki zirve artık kilit önem taşıyor.
Kiev yönetimi ayrıca geçtiğimiz günlerde "Savaş yakında tamamen Rusya topraklarına taşınacak" açıklamasını yapmıştı. O günden beri Rusya topraklarına yönelik saldırılar artmış durumda.
DÜNYA SAHNESİNE ÇIKACAK
Rusya tarafının ise Polonya üzerinden Avrupa'yı tehdit ettiği düşünülüyor. Eylül ayında Hindistan'da G-20 Zirvesi yapılacak. Kremlin'den bir kaynağa göre Rusya Devlet Başkanı Putin'in "yeniden dünya sahnesine çıkmak" için zirveye katılması gündemde. Putin, G-20 öncesinde elini güçlendirmek istiyor.
TÜRKİYE'DEN KALKAN UÇAK İNİŞ YAPAMADI
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın insansız hava araçlarıyla (İHA) Moskova ve Sivastopol'a saldırı girişiminde bulunduğunu duyurdu. Rus basınına göre Türkiye'den Moskova'ya uçan bir uçak St. Petersburg'daki Pulkovo Havalimanı'na yönlendirildi.
ABD BASINI: NATO KARADENİZ'E ODAKLANMALI
Savaşın yayıldığı bir diğer alan Karadeniz. New York Times, "Karadeniz, NATO için Ukrayna kadar önemli bir savaş alanı" başlığını attı. Rusya'nın tahıl girişiminden çekilmesinin ardından gerilimin arttığına dikkat çekilen haberde, "Rusya, kıyıları vurmaya başladı, Ukrayna, Rus gemilerine saldırıyor" denildi.
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