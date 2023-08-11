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Mersin'de FETÖ'cülere şafak baskını! Çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.08.2023
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Mersin’de FETÖ’cülere şafak baskını! Çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon

Son dakika haberine göre Mersin'de FETÖ için yürütülen soruşturmada 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Özel harekat ekipleri bu kapsamda bazı adreslere şafak baskını düzenledi.

Mersin'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturmada 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'nün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, bazı şüphelilerin örgütün şifreli haberleşme programı Bylock kullanıcısı olduğunu, örgütün öğrenci yapılanmasında yer aldığını ve eleman kazandırmak için faaliyette bulunduğunu, KPSS ile polis okulu sınav sorularını çalarak kamu personeli olduğunu tespit etti.

9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmesinin ardından belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Özel harekat ekiplerinin desteğiyle şafak vakti eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Polisin şüphelileri yakalamaya yönelik çalışması ve adreslerdeki aramaları devam ediyor.

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