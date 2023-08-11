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CHP'nin eski ağabeyi Kemal Anadol'dan Kılıçdaroğlu'na salvo: Seçimi kaybeden lider o gece istifa eder

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.08.2023
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CHP’nin eski ağabeyi Kemal Anadol’dan Kılıçdaroğlu’na salvo: Seçimi kaybeden lider o gece istifa eder

Seçimlerde yaşanan hezimetin yaralı CHP’de ‘iç savaşa’ yol açarken, kaos her geçen gün yeni bir boyut kazanıyor. ‘İstifa’ çağrılarına kulak kapatan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin önde gelen isimlerinden eski Grup Başkanvekili Kemal Anadol tarafından adeta bombardımana tutuldu. Anadol, "Seçimi kaybeden lider o gece istifa eder. Genel başkan maalesef seçmenle gönül bağını yitirmiş durumda. Türkiye'yi ve CHP'yi kurtarıcılardan kurtarmak lazım." diye konuştu. Hiç kimsenin CHP'den büyük olmadığını söyleyen Anadol, "Atatürk'ün koltuğunda oturamazsın. İsmet Paşa bile istifa etti" ifadelerini kullanarak, Kılıçdaroğlu’na ateş püskürdü.

14 ve 28 Mayıs seçimlerinde Başkan Erdoğan karşısında büyük bir hezimet yaşayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu istifaya yanaşmıyor. CHP'de kazan kaynamaya devam ederken Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki 'değişim' kavgası Ekrem İmamoğlu'nun gizli 'zoom' toplantısı ile birlikte aleni savaşa dönüştü. Kaos bitmek bilmezken, CHP'nin eski ağır topları da devreye girdi.

GİZLİ 'ZOOM' TOPLANTISI KILIÇDAROĞLU'NUN AYARINI KAÇIRDI

CHP'yi karıştırırken gizli 'zoom' toplantısına yönelik Kemal Kılıçdaroğlu, "Etik olarak rahatsız edici bazı uygulamalar vardı. Bu toplantıyı doğru bulmuyorum" sözleriyle tepkisini dile getirmişti. Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve 'değişim' ekibine "Tekrarlanırsa gereğini yaparım" sözleriyle rest çekmişti.

KEMAL ANADOL'DAN BAY KEMAL'E SALVO

Partide yaşanan gelişmelere ilişkin katıldığı canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan CHP'nin önde gelen isimlerinden eski Grup Başkanvekili Kemal Anadol, Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu.

"Seçimi kaybeden lider o gece istifa eder." diyen Anadol, "Genel başkan maalesef seçmenle gönül bağını yitirmiş durumda. Türkiye'yi ve CHP'yi kurtarıcılardan kurtarmak lazım." dedi. Hiç kimsenin CHP'den büyük olmadığını söyleyen Anadol, "Atatürk'ün koltuğunda oturamazsın. İsmet Paşa bile istifa etti" dedi.

"SEÇMENLE GÖNÜL VE GÜVEN BAĞINI YİTİRMİŞ"

Kılıçdaroğlu'nun CHP seçmenini 'koyun' yerine koyduğunu belirten Anadol, "CHP'lileri tıpış tıpış sandığa giden oy makinesi gibi gördü. Genel başkan maalesef seçmenle gönül ve güven bağını yitirmiş durumda. Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet ve Atatürk düşmanlarıyla helalleşti. Hakkımı helal etmiyorum" ifadelerini kullandı.

"ATATÜRK'ÜN KOLTUĞUNDA OTURAMAZSIN"

Kılıçdaroğlu'nun "Gemiyi limana sağ salim teslim edeceğiz" açıklamasına gönderme yapan Anadol, "Gemi kayalara çarptı, su aldı. CHP'deki hiç kimse CHP'den büyük değildir. İsmet Paşa bile istifa etti. Atatürk'ün kurallarına uymuyorsan Atatürk'ün koltuğunda oturamazsın" şeklinde konuştu.

"OLİGARŞİK KADRO OLUŞTURUYOR"

CHP'de 7 dönem milletvekili seçilen isimlerden örnek veren Anadol, "Kılıçdaroğlu'nun bir ekibi var. 5,6,7 dönem vekil oluyorlar. Oligarşik kadro oluşturuyorlar." dedi.

"DEĞİŞİM METNİ BENİ KUŞKULANDIRDI"

Ekrem İmamoğlu'nun 'değişim' metnini de hedef alan Anadol, "Son açıkladığı metin beni kuşkulandırdı" ifadelerini kullandı.

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