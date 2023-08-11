CHP’nin eski ağabeyi Kemal Anadol’dan Kılıçdaroğlu’na salvo: Seçimi kaybeden lider o gece istifa eder

GİZLİ 'ZOOM' TOPLANTISI KILIÇDAROĞLU'NUN AYARINI KAÇIRDI

CHP'yi karıştırırken gizli 'zoom' toplantısına yönelik Kemal Kılıçdaroğlu, "Etik olarak rahatsız edici bazı uygulamalar vardı. Bu toplantıyı doğru bulmuyorum" sözleriyle tepkisini dile getirmişti. Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve 'değişim' ekibine "Tekrarlanırsa gereğini yaparım" sözleriyle rest çekmişti.

KEMAL ANADOL'DAN BAY KEMAL'E SALVO

Partide yaşanan gelişmelere ilişkin katıldığı canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan CHP'nin önde gelen isimlerinden eski Grup Başkanvekili Kemal Anadol, Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu.