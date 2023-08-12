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Resmi Gazete'de yayımlandı! İhtiyaç sahibi ailelere kömür desteği...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.08.2023 Güncelleme Tarihi: 12.08.2023
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Resmi Gazete’de yayımlandı! İhtiyaç sahibi ailelere kömür desteği...

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, "İhtiyaç sahibi hanelere ısınma amaçlı kömür yardımı" yapılanmasına ilişkin karar yürürlüğe girmiştir.

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