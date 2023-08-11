11 Ağustos 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Kemal Kılıçdaroğlu CHP tüzüğünü oyuncağa çevirdi! Muhalif sesleri kesmek için yine aynı yöntem

Kemal Kılıçdaroğlu CHP tüzüğünü oyuncağa çevirdi! Muhalif sesleri kesmek için yine aynı yöntem

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'a kurulan kaset kumpasının ardından Genel Başkanlık koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu, 13 yıllık görev süresi boyunca 3. kez parti tüzüğünü değiştirme hazırlığı yapıyor. Daha önce parti içerisinde yükselen muhalif sesleri kesmek için 2012 ve 2018'de tüzükle oynayan Kılıçdaroğlu, bu kez de "istifa" baskısının önüne geçebilmek için yine aynı yolu deneyecek.

Giriş Tarihi: 11.08.2023 07:35
  • 1
  • 10
Kemal Kılıçdaroğlu CHP tüzüğünü oyuncağa çevirdi! Muhalif sesleri kesmek için yine aynı yöntem

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a karşı 11'inci seçimini de kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu, yaklaşık 2,5 aydır "istifa" baskısı altında koltuğunu korumaya çalışıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 10
Kemal Kılıçdaroğlu CHP tüzüğünü oyuncağa çevirdi! Muhalif sesleri kesmek için yine aynı yöntem

Partideki kriz ateşini düşürmek için birçok kesime "sus payı" veren Kılıçdaroğlu, bu süreçte "değişimci" il ve ilçe başkanlarını da tek tek görevden alarak muhalif sesleri bastırdı.

  • 3
  • 10
Kemal Kılıçdaroğlu CHP tüzüğünü oyuncağa çevirdi! Muhalif sesleri kesmek için yine aynı yöntem

Genel merkezdeki gücünü korumasına rağmen örgütlerdeki rahatsızlığı bir türlü dindiremeyen CHP yönetimi, bu kez "heyecan verici tüzük değişikliği" vaadine sarıldı.

  • 4
  • 10
Kemal Kılıçdaroğlu CHP tüzüğünü oyuncağa çevirdi! Muhalif sesleri kesmek için yine aynı yöntem

MUHALİF OLANA KAPIYI GÖSTERDİ
2018 yılında anti-demokratik maddeler içeren tüzük değişikliğini kurultay delegelerine kabul ettiren Kılıçdaroğlu, partideki tek adam yönetimini zirveye taşımıştı.

  • 5
  • 10
Kemal Kılıçdaroğlu CHP tüzüğünü oyuncağa çevirdi! Muhalif sesleri kesmek için yine aynı yöntem

Belediye başkanları ve milletvekili adaylarının genel merkez tarafından sorgusuz sualsiz belirlenmesinin önünü açan, partiye üye olmayanların dahi vekil adayı olabilmesine imkan sağlayan değişiklikler, o dönem birçok CHP'li siyasiye isyan bayrağı açtırmıştı.