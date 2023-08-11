Kemal Kılıçdaroğlu CHP tüzüğünü oyuncağa çevirdi! Muhalif sesleri kesmek için yine aynı yöntem

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'a kurulan kaset kumpasının ardından Genel Başkanlık koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu, 13 yıllık görev süresi boyunca 3. kez parti tüzüğünü değiştirme hazırlığı yapıyor. Daha önce parti içerisinde yükselen muhalif sesleri kesmek için 2012 ve 2018'de tüzükle oynayan Kılıçdaroğlu, bu kez de "istifa" baskısının önüne geçebilmek için yine aynı yolu deneyecek.