Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür kaleme aldı: Tunceli hamlesi ve CHP İstanbul’da ekipler savaşı!

"EKİPLER SAVAŞI…"

İkinci sırada doğal olarak 4 yıldır İstanbul'a hizmet etmekten çok her "makama" talip olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eski A Takımı var.

Gerçi her yolu denemelerine rağmen mahalle delege seçimlerinde istedikleri başarıyı yakalayamadılar ve atı alan Üsküdar'ı geçti.

Buna rağmen İmamoğlu umudunu yitirmiş değil ki önce eski il başkanı Cemal Canpolat'la, son günlerde de yanından ayrılmayan Gürsel Erol'la Alevilere selam yollayan bir hamle yaptı.