CHP'liler yine birbirine girdi! Tanju Özcan'dan fondaş Yarkadaş'a salvo: Kupon belediyelerden Kadıköy'e aday yapıldı!
Seçimlerde Başkan Erdoğan karşısında hezimete uğrayan CHP’de kaos bitmek bilmiyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu arasındaki ‘değişim’ savaşı ilerleyen günlerde yeni isimlerin dahil olmasıyla farklı boyutları ulaştı. Kılıçdaroğlu’na seçimin ardından ‘istifa’ çağrısında bulunan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP’den ‘ihraç’ edilerek cezalandırılmıştı. zcan, CHP liderine destek açıklamaları yapan Barış Yarkadaş'a sert sözlerle tepki gösterdi. Geçtiğimiz günlerde 'yalaka' diyerek hedef aldığı Yarkadaş'ın Kılıçdaroğlu'ndan 'siyasi' bir söz aldığını belirten Özcan, "Kupon belediyelerden birisine aday yapıldı. O da Kadıköy" ifadelerini kullandı.
14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde hezimetine uğrayan CHP'de kaos devam ediyor. CHP kutuplara ayrılmış durumda. Bir taraf Kılıçdaroğlu'nu 'istifa'ya davet ederken diğer taraf Kılıçdaroğlu'nu savunarak göreve devam etmesi gerektiğini belirtiyor.
Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki 'değişim' kavgası Ekrem İmamoğlu'nun gizli 'zoom' cuntası ile birlikte aleni savaşa dönüştü.
Kurultaya en çok delege gönderen megakentte 'değişimciler' ile 'genel merkezciler' arasındaki yarışı Kılıçdaroğlu yanlısı olan 'genel merkezciler'in önde götürdüğü öğrenilmişti. CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş, parti tabanının yüzde 79'unun CHP liderini desteklediğini söylemişti.
CHP'den ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Yarkadaş'ın iddialarına tepki göstererek, "Dünya tarihi bu kadar büyük bir yalakalık görmedi." ifadelerini kullanmıştı.
PARTİ TABANININ YÜZDE 79'UNUN CHP LİDERİNİ DESTEKLEDİ
Değişim tepkilerinin odağı haline gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen çıkışlarda bulunan CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş, geçtiğimiz günlerde katıldığı yayında, parti tabanının yüzde 79'unun CHP liderini desteklediğini söylemişti.
KILIÇDAROĞLU'NA DESTEĞİ VERDİ KADIKÖY ADAYLIĞINI KAPTI
Söz konusu tartışmaya ilişkin bugün katıldığı bir canlı yayınında açıklamalarda bulunan Özcan, Yarkadaş'ın Kılıçdaroğlu'ndan 'siyasi' bir söz aldığını belirtip, "Kupon belediyelerden birisine aday yapıldı. O da Kadıköy" dedi.
"KILIÇDAROĞLU'NA DESTEK YÜZDE 10, FAZLA BİLE SÖYLEDİM"
"Barış kardeşimiz çıksın sokağa böyle bir şeyin olmadığını kendisi de görecek." diyen Özcan, "Dünya tarihinde bu kadar da yalakalık olmaz artık yani. Neymiş yüzde 80'i destekliyormuş. Haydi koyun bakalım o zaman seçmenin önüne genel başkan için sandık. Şu anda karşılığı yüzde 10 bile değil. Fazla bile söyledim." diye konuştu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Dünyanın en kirli havasına sahip şehirleri belli oldu! Akciğer kanseri, kalp rahatsızlığı vakaları hızla artıyor! İşte o iller..
- NOTAM ilan edildi ne demek, ne anlama geliyor? NOTAM nedir, ilan edilince ne olur?
- 2023-2024 Süper Lig maçları ne zaman başlayacak? İlk maç hangi gün, bu hafta başlıyor mu? İlk hafta fikstürü...
- Akıllı telefonu olanlara devrim niteliğinde buluş! Telefonların, tabletlerin, akıllı saatlerin o özelliği katlanacak!
- Türkiye'nin en kalabalık ilçeleri! Hepsi il olmaya aday! Türkiye'nin 82. ili belli oldu mu?
- SSK, Bağkur emekli maaş zammı yeniden şekillendi! Oranlar açığa çıktı, %5'lik ek artışla! En düşük 7.500 TL alana 8.211,75 TL!
- Erken emeklilik müjdesi bekleyene gün doğdu! EYT'siz 39'dan fazla mesleğe piyango vurdu! SGK girişi 2000 sonrasına...
- Türk mutfağının vazgeçilmezi meğer altın değerindeymiş! Hafızanızı zımba gibi yapacak! Bir çay kaşığı tüketmek yeterli!
- Kulak deliğine kaçan şey hayrete düşürdü! Gördüklerinize inanamayacaksınız! Sosyal medya ikiye bölündü: Gerçek mi, yalan mı?
- LGS 3. nakil tercihleri ne zaman, başladı mı? LGS'de üçüncü tercih olacak mı, var mı?
- İstanbul için deprem raporu geldi! En çok hangi ilçeler etkilenecek? İşte ilçe ilçe en riskli mahalleler...
- Galatasaray'da Zaniolo yolcu oluyor! İtalya ve İngiltere derken ters köşe geldi! Sözleşme şartları...