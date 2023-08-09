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CHP'liler yine birbirine girdi! Tanju Özcan'dan fondaş Yarkadaş'a salvo: Kupon belediyelerden Kadıköy'e aday yapıldı!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.08.2023
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CHP’liler yine birbirine girdi! Tanju Özcan’dan fondaş Yarkadaş’a salvo: Kupon belediyelerden Kadıköy’e aday yapıldı!

Seçimlerde Başkan Erdoğan karşısında hezimete uğrayan CHP’de kaos bitmek bilmiyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu arasındaki ‘değişim’ savaşı ilerleyen günlerde yeni isimlerin dahil olmasıyla farklı boyutları ulaştı. Kılıçdaroğlu’na seçimin ardından ‘istifa’ çağrısında bulunan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP’den ‘ihraç’ edilerek cezalandırılmıştı. zcan, CHP liderine destek açıklamaları yapan Barış Yarkadaş'a sert sözlerle tepki gösterdi. Geçtiğimiz günlerde 'yalaka' diyerek hedef aldığı Yarkadaş'ın Kılıçdaroğlu'ndan 'siyasi' bir söz aldığını belirten Özcan, "Kupon belediyelerden birisine aday yapıldı. O da Kadıköy" ifadelerini kullandı.

14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde hezimetine uğrayan CHP'de kaos devam ediyor. CHP kutuplara ayrılmış durumda. Bir taraf Kılıçdaroğlu'nu 'istifa'ya davet ederken diğer taraf Kılıçdaroğlu'nu savunarak göreve devam etmesi gerektiğini belirtiyor.

Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki 'değişim' kavgası Ekrem İmamoğlu'nun gizli 'zoom' cuntası ile birlikte aleni savaşa dönüştü.

Kurultaya en çok delege gönderen megakentte 'değişimciler' ile 'genel merkezciler' arasındaki yarışı Kılıçdaroğlu yanlısı olan 'genel merkezciler'in önde götürdüğü öğrenilmişti. CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş, parti tabanının yüzde 79'unun CHP liderini desteklediğini söylemişti.

CHP'den ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Yarkadaş'ın iddialarına tepki göstererek, "Dünya tarihi bu kadar büyük bir yalakalık görmedi." ifadelerini kullanmıştı.

PARTİ TABANININ YÜZDE 79'UNUN CHP LİDERİNİ DESTEKLEDİ

Değişim tepkilerinin odağı haline gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen çıkışlarda bulunan CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş, geçtiğimiz günlerde katıldığı yayında, parti tabanının yüzde 79'unun CHP liderini desteklediğini söylemişti.

KILIÇDAROĞLU'NA DESTEĞİ VERDİ KADIKÖY ADAYLIĞINI KAPTI

Söz konusu tartışmaya ilişkin bugün katıldığı bir canlı yayınında açıklamalarda bulunan Özcan, Yarkadaş'ın Kılıçdaroğlu'ndan 'siyasi' bir söz aldığını belirtip, "Kupon belediyelerden birisine aday yapıldı. O da Kadıköy" dedi.

"KILIÇDAROĞLU'NA DESTEK YÜZDE 10, FAZLA BİLE SÖYLEDİM"

"Barış kardeşimiz çıksın sokağa böyle bir şeyin olmadığını kendisi de görecek." diyen Özcan, "Dünya tarihinde bu kadar da yalakalık olmaz artık yani. Neymiş yüzde 80'i destekliyormuş. Haydi koyun bakalım o zaman seçmenin önüne genel başkan için sandık. Şu anda karşılığı yüzde 10 bile değil. Fazla bile söyledim." diye konuştu.

"BİR TAZİYE MESAJI ATIYOR ALTINDAKİ YORUMLAR 'İSTİFA ET ŞEKLİNDE"

Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabına gelen 'istifa' tepkilerini örnek gösteren Özcan, "Bir taziye mesajı atıyor, altındaki yorumların 5 bin tanesinin 4 bin 900'ü 'istifa et' şeklinde.

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