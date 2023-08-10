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Türker Öksüz kimdir, kaç yaşında, nereli? Yeni Burdur Valisi Türker Öksüz hangi görevlerde bulundu?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.08.2023 Güncelleme Tarihi: 10.08.2023
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Türker Öksüz kimdir, kaç yaşında, nereli? Yeni Burdur Valisi Türker Öksüz hangi görevlerde bulundu?

"Türker Öksüz kimdir?" sorusunun cevabı vatandaşlar tarafından merak konusu oluyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı ve birçok ilin valisi değişti. Peki, Türker Öksüz kaç yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu? İşte, detaylar...

Türker Öksüz hakkında detaylar, Başkan Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan vali atamalarının ardından araştırılmaya başlandı. 10 Ağustos tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi'ne göre; 57 ile yeni vali atandı. Peki, Türker Öksüz kimdir, nereli, hangi görevlerde bulundu? İşte, cevabı...

10 Ağustos tarihindeki Resmi Gazete sayısında, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla 57 ilin valisi değişti. Buna göre Kars Valisi Türker Öksüz Burdur Valiliğine atandı.

TÜRKER ÖKSÜZ KİMDİR?

Kars Valisi olarak görev yapan Türker Öksüz, Burdur Valisi olarak atanmasının ardından merak edilen isimlerden biri oldu.

Sayın Türker Öksüz, 1970 yılında Elazığ'da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini Elazığ'da tamamladı. 1986 yılında başladığı Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden 1990 yılında mezun oldu. 2004-2005 yılları arasında Yüksek Lisansını Türkiye Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsünde (TODAİE) tamamlamıştır. Halen Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yönetim Bilimleri Dalında doktora çalışmaları devam etmektedir.

1992 yılında İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak Mersin Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği görevine başladı, 1994 yılında dil eğitimi için 8 ay süreyle İngiltere'ye gönderildi.

1995 yılında Giresun-Yağlıdere Kaymakamı olarak atandı. Erzurum-Uzundere Kaymakamlığı, Adıyaman-Kahta Kaymakamlığı, Osmaniye ve Bartın Vali Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

2013 yılında yayınlanan Mülki İdare Amirleri Kararnamesi ile İçişleri Bakanlığı hukuk Müşavirliğine atandı. 2016 yılında İçişleri Bakanlığınca TBMM'de görevlendirildi. 2017 Haziran ayından itibaren de İçişleri Bakanlığı Genel Sekreterliği görevini yürütmüştür.

27 Ekim 2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2018/202 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kars Valiliği'ne atandı. Türker ÖKSÜZ, iyi derecede İngilizce bilmekte olup, evli ve biri kız biri erkek olmak üzere 2 çocuğu bulunmaktadır.

10 Ağustos 2023 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan karara göre Burdur Valiliği'ne atandı.

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