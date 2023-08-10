Türker Öksüz kimdir, kaç yaşında, nereli? Yeni Burdur Valisi Türker Öksüz hangi görevlerde bulundu?

TÜRKER ÖKSÜZ KİMDİR?

Kars Valisi olarak görev yapan Türker Öksüz, Burdur Valisi olarak atanmasının ardından merak edilen isimlerden biri oldu.

Sayın Türker Öksüz, 1970 yılında Elazığ'da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini Elazığ'da tamamladı. 1986 yılında başladığı Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden 1990 yılında mezun oldu. 2004-2005 yılları arasında Yüksek Lisansını Türkiye Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsünde (TODAİE) tamamlamıştır. Halen Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yönetim Bilimleri Dalında doktora çalışmaları devam etmektedir.

1992 yılında İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak Mersin Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği görevine başladı, 1994 yılında dil eğitimi için 8 ay süreyle İngiltere'ye gönderildi.