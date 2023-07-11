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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır duyurdu! KOSGEB selzedelere 300 bin lira kredi desteği verecek

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 11.07.2023 Güncelleme Tarihi: 11.07.2023
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır duyurdu! KOSGEB selzedelere 300 bin lira kredi desteği verecek

Son dakika haberi...Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, selden etkilenen illerdeki KOBİ'lere KOSGEB tarafından 300 bin liraya kadar "Acil Destek Kredisi" sağlanacağını duyurdu.

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